İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Bir araçta yapılan aramanın ardından 2 farklı ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 828 bin 356 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Yurt genelinde zehir tacirlerine yönelik başlatılan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Ülke içerisinde vatandaşları zehirleyen şahıslara yönelik başlatılan operasyonlarda bir yeni başarıya daha ulaşıldı.
İzmir'de polis ekipleri, diğer illerden kente uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Araçta uyuşturucu madde bulundu
Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kemalpaşa Uygulama Noktası görevlileri ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri, durdurulan bir araçta yapılan aramada ve devamında uyuşturucu madde ticaretinde bağlantısı olduğu tespit etti.
Yeşil ve kırmızı reçeteye tabii sentetik ecza ilaçları yasadışı yollarla torbacı diye tabir edilen şahıslara dağıtarak piyasaya sürmeye hazırlanan zehir tacirlerine operasyon düzenlendi.
828 bin 356 adet sentetik ecza hapları yakalandı
Zehir yuvası depolara baskın ekiplerce, 2 farklı ilde bulunan 2 ayrı depoya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; 828 bin 356 adet sentetik ecza hapları ele geçirildi.
2 şüpheli tutuklandı
İHA'nın haberine göre, operasyon dahilinde gözaltına alınan zanlılardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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