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Süleyman Soylu: Gençlerimizi uyuşturucunun pençesine teslim etmeyiz

İçişleri Bakanı Soylu, Kökünü Kurutma Operasyonu'nun 33'üncüsünün gerçekleştirildiği Uşak'ta 120 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ekleme: 10.01.2023 - 09:55 Güncelleme: 10.01.2023 - 09:57 / Editör: Ozge Selin
Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor...

Bu kapsamda uyuşturucu ile mücadeleye yönelik ülke genelinde “Kökünü Kurutma Operasyonu” başlatılmıştı.

Son olarak başarıyla devam eden operasyonun 33'üncüsü Uşak'ta gerçekleştirildi.

609 personel görevde
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sabah saatlerinde kentteki son gelişmeleri aktardı.

Soylu, operasyonla ilgili yaptığı basın açıklamasında, sabah saat 06.00'da 609 polis ve jandarmanın, yeni bir "Kökünü Kurutma Operasyonu" vesilesi ile yollara çıktığını söyledi.

"120 şüpheli gözaltına alındı"
Uyuşturucunun kökünü kazımaya kararlı olduklarını vurgulayan Soylu, "Gerek Jandarma Genel Komutanımız gerek Emniyet Genel Müdürümüz, Uşak Valimiz, İl Emniyet ve İl Jandarma Komutanımız, Narkotik Başkanımızın koordinasyonunda, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda bu sabah 127 hedefe yönelik 33'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz Kökünü Kurutma Operasyonu'nu başlattık. Şu saat itibarıyla 120 şüpheli gözaltına alındı. Gerek uyuşturucu satıcıları gerek imal ve gerek ticaret yapanlar." şeklinde konuştu.

"Uyuşturucunun dağıtım kanallarını çökertmeye çalışıyoruz"
Soylu, uyuşturucuyla mücadelede galip geleceklerine inandıklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Avrupa ve Amerika bu konuda pes etmişken, uyuşturucuyu her biri çeşitli miktarlarda serbest bırakmışken, sadece büyük uyuşturucu operasyonlarıyla buna yönelik bir anlayış sergilerken, biz hem büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz hem de aynı zamanda uyuşturucunun dağıtım kanallarını çökertmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle milletimiz bize inansın ve itimat etsin. Nasıl terörün kökünü kurutmak için büyük bir mücadele ortaya koymuşsak, koyuyorsak, bu irademizi hala devam ettiriyorsak, aynı şekilde uyuşturucuda da Allah'ın izniyle galip gelen biz olacağız. Buna olan inancımız da tamdır. Gençlerimizi, çocuklarımızı, ailelerimizi uyuşturucunun pençesine teslim etmeyiz, etmeyeceğiz. Bu Kökünü Kurutma Operasyonlarımız ülkemizin her noktasında devam edecek." ifadelerini kullandı.
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