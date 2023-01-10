İYİ Partili Ali Kıdık'tan algı operasyonu: İmamoğlu'na laf söyleyemedi cenazeye katılan AK Partilileri hedef aldı.

İYİ Parti İBB Grup Sekreteri Ali Kıdık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, vefat eden Güngören Kurucu Belediye Başkanı Yahya Baş'ın cenazesine katılan AK Partilileri hedef aldı. Deprem konulu genel görüşmeler öncesinde, AK Parti sıralarının bir kısmı boş olan görüntüsünü paylaşan Kıdık, aynı dakikalarda Süleymani'de 'tur atan' İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ise laf söylemedi. .

Geride kalan gün vefat eden Güngören Kurucu Belediye Başkanı ve eski AK Parti Milletvekili Yahya Baş, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.Cenaze törenine, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Hasan Turan ve Ahmet Hamdi Çamlı, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve çok sayıda partili katıldı.MECLİS'TEKİ GÖRÜŞMEYE KATILMADIAK Parti İBB Grup Sözcüsü Av. Murat Türkyılmaz, İBB Başkanı'nın toplantıya katılmaması üzerine, 'İBB Meclisi DEPREM konulu genel görüşme gerçekleştirirken İBB Başkanı Süleymaniye'de tur yapıyor.' dedi.İYİ PARTİLİ KIDIK'TAN ALGI OPERASYONUİYİ Parti İBB Grup Sekreteri Ali Kıdık, Baş'ın cenazesi için mazeret bildiren AK Parti İBB meclis üyelerini hedef aldı.Twitter hesabından Türkyılmaz'ın paylaşımını alıntılayan, 'AK Parti'nin deprem görüşmesi teklifi meclisin gündeminde konuşulurken AK Parti sıraları' ifadelerini kullandı.CENAZEYE KATILAN AK PARTİLİLERİ HEDEF ALDI, İMAMOĞLU'NA ÇIT ÇIKARMADIKıdık aynı dakikalarda Süleymaniye'de gezmeye çıkan Ekrem İmamoğlu'na laf ise söyleyemedi.