  • USD: 18,70 - 18,73
  • EURO: 19,93 - 19,97
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Osmaniye’de orman yangını...

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 10 dekarlık alanda etkisini gösterdiği bildirilen yangına müdahale ediliyor.

Ekleme: 1.01.2023 - 18:26 Güncelleme: 1.01.2023 - 18:34 / Editör: Ozge Selin
Osmaniye’de orman yangını...Yangın, Düziçi ilçesi Akçakoyunlu Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında çıktı. Ormandan alevlerin yükseldiğini gören çevre halkının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Bölgeye ulaşan ekipler, tazyikli suyla müdahaleye başladı. Yangının büyüme riskine karşı, çevredeki kentlerden takviye ekipler de yönlendirildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Çavuşoğlu'na 'Pele' talimatı! Cenaze törenine katılacak...
TBMM Başkanı Şentop açıkladı! 'Dünya büyük bir dönüşümün içinden' geçiyor
Edirne'de iki FETÖ mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandı!
MSB'den yeni yıla özel 'Önce Vatan' klibi: Şehit oldum ölmedim, ölmem!
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden köprü ve otoyollara zam açıklaması
ŞOK Market 1000 üründe fiyat sabitledi
AK Parti'den seçimlerin öne alınmasına ilişkin açıklama: 6 Nisan'dan önce seçime gidilmesi zor
Nureddin Nebati: Hedeflerimizi birer birer gerçekleştireceğiz
3 saatlik özel uçuş! Bakan Akar havadan ihbar kontrol uçağıyla denetleme yaptı
Bakan Soylu Tendürek Dağı’ndan paylaştı: Türkiye Yüzyılı’nın ilk günü!
Dünyada yeni merkez olacak! Türkiye'den 'enerji' hamlesi
Yeni yılda çok şey değişti; Ticarette yeni yasa devrede, WhatsApp o telefonlarda çalışmayacak, Bilette vergi kaldırıldı
Başkan Erdoğan'dan yılın ilk paylaşımı! Dikkat çeken Türkiye Yüzyılı vurgusu
Başkan Erdoğan'dan Mehmetçiğe yeni yıl mesajı! Üs bölgesindeki askerlere telefondan seslendi
Zelenskiy: Emri verenler affedilmeyecek
Bakan Soylu yılın son gününü Tendürek'teki jandarmalarla geçirdi
Aydın'da restorandaki patlamayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
Teröristbaşı Duran Kalkan'dan muhalefete ittifak çağrısı: Bu mücadeleye destek vermeliler
Selçuk Bayraktar ‘Yeri ayrı olacak’ diyerek duyurdu: 20 yıllık hayal gerçek oldu!
İstiklal Caddesi'nde güvenlik tedbirleri üst seviyede
Meteoroloji gün verdi... Sağanak yağmur ve kar geliyor! İstanbullular dikkat!

Meteoroloji gün verdi... Sağanak yağmur ve kar geliyor! İstanbullular dikkat!

Türkiye bu vahşeti konuşuyor: 2 eşini bıçak ve ütüyle katleden cani koca 3. eşini de öldürüp gömdü!

Türkiye bu vahşeti konuşuyor: 2 eşini bıçak ve ütüyle katleden cani koca 3. eşini de öldürüp gömdü!

Türkiye'de bir ilk: Bu salıncağa binmek yürek istiyor

Türkiye'de bir ilk: Bu salıncağa binmek yürek istiyor

Köylülerin korkulu rüyası oldu: Ağaç başında nöbet tutuyorlar

Köylülerin korkulu rüyası oldu: Ağaç başında nöbet tutuyorlar

Havalimanında öyle bir şey unuttu ki: Son anda fark edildi herkesi 'pes' dedirtti

Havalimanında öyle bir şey unuttu ki: Son anda fark edildi herkesi 'pes' dedirtti

Saklı hazine bulundu: Küpler tek tek çıkarıldı değerine paha biçilemiyor

Saklı hazine bulundu: Küpler tek tek çıkarıldı değerine paha biçilemiyor