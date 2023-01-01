Diyarbakır'da 631 kilo esrar ele geçirildi

Zehir tacirlerine yönelik başlatılan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.Başlatılan operasyonlar kapsamında yeni bir operasyon başlatıldı.Yapılan operasyonda 631 kilogram toz esrar ele geçirildi.İHA'nın haberine göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen narko-terör operasyonlarında; 28-29 Aralık tarihlerinde 631 kilogram toz esrar ele geçirildiği bildirildi.