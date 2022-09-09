İstanbul Avcılar'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Son dakika haberleri... İstanbul Avcılarda metrobüs yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu yolculardan üç kişi ağır şekilde yaralandı.KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR!Saat 18.40 sıralarında meydana gelen kaza sonucu hatta seyir halinde bulunan metrobüsler henüz nedeni belli olmayan şekilde kafa kafaya çarpıştılar.AMBULANSLAR SEVK EDİLDİMeydana gelen kaza sonrasında Avcılar, ve çevre ilçelerden itfaiye ve ambulanslar sevk edildi.İlk belirlemelere göre metrobüslerin kafa kafaya çarpışması sonucu üç ağır yaralının bulunduğu kaydedildi.Olay yerinden gelen görüntüler kazanın boyutunu gözler önüne serdi.Gelen bilgiye göre Beylikdüzü istikametinden metrobüs geçişi durduruldu.Ayrıntılar geliyor...