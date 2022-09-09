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İBB yönetimi suya zam yapmak için meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı

Nisan ayında İstanbullunun suyuna yüzde 49.9 oranında zam yapan İBB yönetimi bir kez daha meclisi Olağanüstü İSKİ Genel Kurulu'na çağırdı. Yönetim su birim fiyatlarının zamlanması teklifini maddelere ekledi.

İBB yönetimi suya zam yapmak için meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı
Ekleme: 9.09.2022 - 15:30 Güncelleme: 9.09.2022 - 16:01 / Editör: Ozge Selin
İBB yönetimi suya zam yapmak için meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi İstanbullunun suyunu bir kez daha zam yapmak için meclisi toplantıya çağırdı. 13 Eylül 2022 yılı 3'üncü Olağanüstü İSKİ Genel Kurulu toplantısında yer alan 3 maddenin ise su zammıyla alakalı olduğu görüldü. İBB yönetimi olağanüstü gündemde '2022 yılı su ve atısu tarifeleri teklifleri' maddesi yer aldı.

GÖKSU'DAN TEPKİ

İBB Başkanı tarafından İstanbullunun suyuna zam yapılması amacıyla meclisi olağanüstü toplantıya çağırması sonrasında İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, 'CHP'li İBB Başkanı, İstanbul'da suya zam yapmak için yine meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyor. Nokta' paylaşımında bulunarak tepki gösterdi.

Nisan ayında meclisi 2'nci kez olağanüstü İSKİ Genel Kurulu'na çağıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 Nisan'da gerçekleşen oturumda yüzde 136 zam teklifinde bulunmuştu. AK Parti ve MHP tarafından oluşturulan Cumhur İttifakı meclis üyelerinin karşı çıkması üzerine CHP grubu yüzde 49.9 oranında su zammını ve ayrıca TÜİK tarafından açıklanan aylık TÜFE'nin birim fiyatlarının yansıtılmasını talep etti.

TÜFE ORANINDA ZAM TEKLİFİ ÇIKARTILARAK ONAYLANDI

AK Parti Grubu ise su birim fiyatlarının her ay zamlanacak şekilde TÜFE oranında zam talebinin çıkartılarak oylanmasını istedi. Karşılıklı görüşmelerin ardından CHP'nin teklifinde yer alan her ay TÜFE oranında su birim fiyatlarının zamlanması kısmının çıkartarak yapılan oylamada İSKİ'nin yüzde 136'lık zam talebi yerine CHP grubunun yüzde 49.9 oranındaki su zammı kabul edildi.

11'İNCİ ZAM TALEBİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim döneminde 1 Ocak 2019 yılında 4.53 kuruş olan su birim fiyatlarının çok pahalı olduğunu, İstanbulluya suyu ucuza kullandırma vaadinde bulundu. Ancak göreve geldikten sonra peş peşe zam talepleriyle su birim fiyatlarını 8.33 TL'ye 16 metreküp üzeri kullanımlarda ise 12.51 TL'ye yükseltti.

İBB yönetimi suya zam yapmak için meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı

İşte İBB yönetimi tarafından 3 yılda yapılan zam listesi:
*Kasım 2019'da suya yüzde 80 zam teklifinde bulundu.
*Temmuz 2020'de yüzde 40 oranında
*Kasım 2020'de yüzde 35
*Aralık 2020'de yüzde 39
*Mayıs 2021'de yüzde 50,
*Eylül 2021'de yüzde 40 zam teklifinde bulundu.
*Aralık 2021'de yüzde 57,38 zam ve her ay TÜFE oranında zam teklifinde bulundu.
*16 Şubat 2022 (Yüzde 90 ila yüzde 175 zam teklifi yapıldı. Kabul edilmedi)
*5 Nisan 2022 (yüzde 49.9 zam yapıldı)
*23 Mayıs 2022 (TÜİK tarafından Nisan ayı için açıklanan 34.46 enflasyon oranında zam talebi)
*14 Eylül 2022 (Zam oranı henüz belli değil)
İBB yönetimi suya zam yapmak için meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı
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