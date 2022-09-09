Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı... 'Kraliçe II. Elizabeth’in vefatını üzüntüyle öğrendim'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile ilgili taziye mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Kraliçe II. Elizabeth’in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim. Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükûmetine en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.