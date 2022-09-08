Ukrayna savaşında ikinci cephe korkusu: Sınırda askeri operasyon hareketliliği
Rusya-Ukrayna savaşında 7 ay geride kalırken çatışmalar doğu ve güney sınırda şiddetle sürüyor. Tarafların geri adımdan kaçındığı savaşta tansiyonun küresel düzeyde yükselmesine neden olacak bir gelişme yaşandı. Rusya'nın savaş boyunca en güçlü destekçisi olan Belarus, Ukrayna sınırında geniş kapsamlı askeri tatbikata başlayacağını duyurdu.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabah 06.00'da başlayan savaş son dönemde Ukrayna'nın doğu bölgelerinde yoğunlaşmış durumda.
HERSON YÖNÜNDE TAARRUZ
Ukrayna ordusunun Herson yönündeki taarruzu devam ediyor. Rusya Ukrayna güçlerinin ağır kayıplar verdiğini Kiev ise pek çok bölgeyi geri kazandığını iddia ediyor.
Savaş can almaya devam ederken Belarus sınırında dünyayı tedirgin eden gelişmeler yaşanıyor.
BELARUS'TAN SINIRDA TATBİKAT
Al Jazeera'da yer alan habere göre, Belarus, Polonya ve Ukrayna sınırına yakın bölgede askeri tatbikatlar yapmaya başladı.
14 Eylül'e kadar sürmesi planlanan tatbikatlar kapsamında, 'düşman tarafından geçici olarak ele geçirilen toprakların kurtarılması' senaryosunun uygulanacağı açıklandı.
BÖLGEDE TANSİYON YÜKSEK
Belarus'un tatbikat öncesi Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nı (AGİT) bilgilendirmemesi ise bölgedeki tansiyonu yükseltti.
Bakanlık tatbikata katılan birliklerin ve askeri teçhizatın seviyesinin AGİT'e bildirim yapma zorunluluğu seviyesinin altında olduğunu öne sürdü.
LUKAŞENKO'DAN GÖZDAĞI
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda NATO ve batılı ülkelere açık açık gözdağı vermişti.
NÜKLEER UÇAK PLANI
Lukaşenko daha önce St. Petersburg kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile savaş uçaklarının nükleer silahlar taşıyabilme özellikleri için modernize etme konusunda fikir birliğine vardıklarını söyledi.
Lukaşenko sözlerine şöyle devam etmişti:
Putin ile birlikte St. Petersburg kentindeki görüşmemizde Su-24 savaş uçaklarımızın nükleer silahlar taşıyabilme özelliklerine göre geliştirilmesi kararı almıştık. Ne sanıyorsunuz, öylesine mi konuşuyoruz? Her şey hazır.
TEHLİKELİ ORTAKLIK
Belarus devlet başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, Rus lider ile ortaklığı uzun yıllara dayanıyor. Batı medyası Lukaşenko'nun Putin'in kendisine yıllar önce yaptığı yardımın bedelini ödediğini iddia ediyor.
Rusya 2014'te Ukrayna'yı ilk işgal ettiğinde, Lukaşenko dikkat çekici bir şekilde tarafsız kalmıştı. Ardından 2019 yılında Zelenski Cumhurbaşkanı olarak seçildiğinde Lukaşenko dost elini uzatmış ve iki ülke arasındaki bağları güçlendirmek istediğini iddia etmişti.
EN YAKIN MÜTTEFİK
Ancak iki ülkenin dostluk bağları Ağustos 2020'de Belarus'ta patlak veren büyük protestolara kadar sürdü. Belarus'ta tartışmalı seçimler sonrası binlerce kişi sokaklara dökülürken Lukaşenko'nun beklediği destek Kremlin'den geldi.
Ülkesindeki gösterilerini Putin sayesinde bastıran Lukaşenko o günden beri Rus liderin en yakın müttefiklerinden birisi.
HERSON YÖNÜNDE TAARRUZ
Ukrayna ordusunun Herson yönündeki taarruzu devam ediyor. Rusya Ukrayna güçlerinin ağır kayıplar verdiğini Kiev ise pek çok bölgeyi geri kazandığını iddia ediyor.
Savaş can almaya devam ederken Belarus sınırında dünyayı tedirgin eden gelişmeler yaşanıyor.
BELARUS'TAN SINIRDA TATBİKAT
Al Jazeera'da yer alan habere göre, Belarus, Polonya ve Ukrayna sınırına yakın bölgede askeri tatbikatlar yapmaya başladı.
14 Eylül'e kadar sürmesi planlanan tatbikatlar kapsamında, 'düşman tarafından geçici olarak ele geçirilen toprakların kurtarılması' senaryosunun uygulanacağı açıklandı.
BÖLGEDE TANSİYON YÜKSEK
Belarus'un tatbikat öncesi Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nı (AGİT) bilgilendirmemesi ise bölgedeki tansiyonu yükseltti.
Bakanlık tatbikata katılan birliklerin ve askeri teçhizatın seviyesinin AGİT'e bildirim yapma zorunluluğu seviyesinin altında olduğunu öne sürdü.
LUKAŞENKO'DAN GÖZDAĞI
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda NATO ve batılı ülkelere açık açık gözdağı vermişti.
NÜKLEER UÇAK PLANI
Lukaşenko daha önce St. Petersburg kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile savaş uçaklarının nükleer silahlar taşıyabilme özellikleri için modernize etme konusunda fikir birliğine vardıklarını söyledi.
Lukaşenko sözlerine şöyle devam etmişti:
Putin ile birlikte St. Petersburg kentindeki görüşmemizde Su-24 savaş uçaklarımızın nükleer silahlar taşıyabilme özelliklerine göre geliştirilmesi kararı almıştık. Ne sanıyorsunuz, öylesine mi konuşuyoruz? Her şey hazır.
TEHLİKELİ ORTAKLIK
Belarus devlet başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, Rus lider ile ortaklığı uzun yıllara dayanıyor. Batı medyası Lukaşenko'nun Putin'in kendisine yıllar önce yaptığı yardımın bedelini ödediğini iddia ediyor.
Rusya 2014'te Ukrayna'yı ilk işgal ettiğinde, Lukaşenko dikkat çekici bir şekilde tarafsız kalmıştı. Ardından 2019 yılında Zelenski Cumhurbaşkanı olarak seçildiğinde Lukaşenko dost elini uzatmış ve iki ülke arasındaki bağları güçlendirmek istediğini iddia etmişti.
EN YAKIN MÜTTEFİK
Ancak iki ülkenin dostluk bağları Ağustos 2020'de Belarus'ta patlak veren büyük protestolara kadar sürdü. Belarus'ta tartışmalı seçimler sonrası binlerce kişi sokaklara dökülürken Lukaşenko'nun beklediği destek Kremlin'den geldi.
Ülkesindeki gösterilerini Putin sayesinde bastıran Lukaşenko o günden beri Rus liderin en yakın müttefiklerinden birisi.