  • USD: 18,22 - 18,25
  • EURO: 18,22 - 18,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Semra Güzel'in kaçış planı: Fuhuş şebekesinin peşine takılmış

'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan araması olan HDP Milletvekili Semra Güzel, sahte kimlikle yakalanmıştı. "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" (Bölücü Terör Örgütü PKK) suçundan aranan ve İstanbul'da gözaltına alınan HDP 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in Türkiye'den kaçış planının detayları ortaya çıktı. Güzel'in fuhuş şebekesi ile birlikte firar etmeye hazırlandığı öğrenildi.

Semra Güzel'in kaçış planı: Fuhuş şebekesinin peşine takılmış
Ekleme: 8.09.2022 - 12:46 Güncelleme: 8.09.2022 - 13:21 / Editör: Ozge Selin
Semra Güzel'in kaçış planı: Fuhuş şebekesinin peşine takılmış
"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" (Bölücü Terör Örgütü PKK) suçundan aranan ve İstanbul'da gözaltına alınan HDP 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in Türkiye'den kaçış planının detayları ortaya çıktı. Güzel'in fuhuş şebekesi ile birlikte firar etmeye hazırlandığı öğrenildi. Güvenlik güçlerinden edinilen bilgiye göre Semra Güzel ile yurtdışına kaçmak üzere aynı araçta bulunan ve daha önce de Yunanistan'a kaçmak için girişimde bulunan F.D.'nin fuhuş zaafı, illegal kaçış planının çökmesine neden olduğu belirtildi.

MİT TAKİP EDİYORDU
PKK/KCK ve FETÖ/PDY üyelerini yurt dışına kaçırmaya aracılık eden kişi ve şebekelere yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında MİT tarafından bir süredir takip altında tutulan insan kaçakçısı C.T. ile irtibata geçen F.D.'nin farklı kaçakçılarla da bağlantı kurduğu ortaya çıktı.

UZUN SÜRE İZLENDİ
Örgütsel bağlantıları çerçevesinde teknik ve fiziki takibe alınan F.D.'nin ayrıca fuhuş şebekesi içinde yer alan çok sayıda kişiyle de irtibatı bulunduğu, illegal kaçış girişiminden önce İstanbul'daki bir otelde para karşılığı ilişkiye girdiği yabancı uyruklu kadına "yurt dışına gideceğini" söylemesiyle harekete geçildi.

F.D.'nin hareketliliğinin tespit edilmesi üzerine MİT ve Emniyet birimleri tarafından operasyon için düğmeye basılmasının ardından Semra Güzel ile F.D.'nin İstanbul çıkışında kıskıvrak yakalandığı öğrenildi.
Meral Akşener'in açıklamalarına HDP'den cevap geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdopan'dan önemli açıklamalar...
Fatih Altaylı adaylık iddiası olan Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
Semra Güzel'in kaçış planı: Fuhuş şebekesinin peşine takılmış
İsmail Saymaz 'İstanbul ve Ankara’yı AK Parti kazanıyor' paylaşımını sildi
Fransa'nın terörle kirli işbirliği: Paris saldırısını yöneten DEAŞ'lı teröristi Lafarge'a CEO yaptılar
Mersin yangınından güzel haber: Alevler kontrol altına alındı
Şirin Payzın'dan 6'lı masaya tepki
Fatih Portakal Türkiye'yi Yunanistan'a karşı savaş çıkarmaya çalışmakla suçladı
Yavaş'tan adaylığının üstünü çizen Kılıçdaroğlu'na karşı hamle: Kendi konuşması bitince yayını kestirdi
Şahan Gökbakar'dan 6'lı masaya: Masa değil ganyan
Akaryakıt fiyatlarına indirim geldi
CHP'deki 'TOSUNCUK' vakasında ikinci perde! 20 yıl hapsi isteniyor
Mersin’deki orman yangını devam ediyor! 110 konut tahliye edildi...
CHP eski Milletvekili Berhan Şimşek anlattı! 'HDP'ye fırsat verelim itmeyelim'
Balkan turunda üçüncü durak! Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan'a gitti...
ABD'de dün yapılan ön seçimleri Trump'ın adayı kazandı!
Sıla Şentürk'ü öldüren cani cinayet işlediğini kabul etti! 'Beni başkası ile aldattığını söyledi'
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı

İstanbul’da bu pazar bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul’da bu pazar bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'un birçok ilçesinde 3 günlük elektrik kesintisi

İstanbul'un birçok ilçesinde 3 günlük elektrik kesintisi

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almaktan vazgeçme sebebi ortaya çıktı

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almaktan vazgeçme sebebi ortaya çıktı

iPhone 14 modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu

iPhone 14 modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu

Otobüs çarptı, kaldırıldığı hastanede karnından 7 kilo kitle çıkartıldı: İyi ki çarpmış diye dua ediyorum

Otobüs çarptı, kaldırıldığı hastanede karnından 7 kilo kitle çıkartıldı: İyi ki çarpmış diye dua ediyorum