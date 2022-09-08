Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'li vekile 107 milyonluk kıyak! 'Beni konuşturmasınlar' diyen CHP'li Yarkadaş belgeyi gösterdi

CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, İYİ Parti ile CHP arasındaki 'HDP'ye bakanlık verilebilir' polemiğini değerlendirmiş ve İYİ Parti tarafından CHP'ye yönelik eleştirilere tepki göstererek 'HDP'li seçmenlerin katkısıyla seçilen büyükşehir belediyelerinden ihale alıyorlar. Tek tek biliyorum beni konuşturmasınlar.' demişti.İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Yarkadaş'ın bu sözleriyle ilgili 'iftira' suçundan suç duyurusunda bulunmuştu.İYİ PARTİ'Lİ VEKİLE 107 MİLYONLUK İHALETV100 canlı yayınında konuyla ilgili açıklama yapan Yarkadaş, 'Bir Milletvekili partisinin ittifak ortağı olduğu bir belediyeden ihale almamalı, bir partinin yöneticisi de ihale almamalı, o zaman siz siyasi etiğe aykırı davranmış olursunuz. AK Parti'ye yönelik tüm eleştirilerimiz boşa çıkar. İYİ Parti'de Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu'na yakınlığıyla bilinen Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, 2021 yılının mart ayında sahibi olduğu Oğuz Ata Mimarlık Mühendislik firması aracılığıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 107 milyon liralık ihale alıyor.' diyerek belgeleri gösterdi.