İsmail Saymaz 'İstanbul ve Ankara’yı AK Parti kazanıyor' paylaşımını sildi

Halk TV yorumcusu İsmail Saymaz, ASAL Araştırma'nın anket sonuçlarını paylaştı. Yaptığı paylaşımda İstanbul ve Ankara'yı AK Parti'nin kazandığını söyleyen Saymaz, 'ASAL Araştırma'ya göre bu pazar seçim olsa İstanbul ve Ankara'yı AK Parti, İzmir ve Adana'yı CHP kazanıyor. İstanbul ve Ankara'da Cumhur, Millet'i geçiyor. Türkiye tek yanlı sokak röportajlarından, halkın tepkisi muhaliflerin sosyal medya etkileşiminden ibaret değil' ifadelerini kullandı.Saymaz'ın paylaşımı sonrası CHP'lilerden muhalif gazeteciye büyük tepki geldi. Anket sonuçlarının doğru olmadığını iddia eden CHP'liler, Saymaz'ın paylaşımının altına yorum yağdırdı. Aldığı tepki sonrası Saymaz açıklama yapmadan kısa sürede tweetini sildi.Saymaz'ın paylaşımını silmesinin ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, 'Saymaz fırçayı yedi' yorumunda bulundu.Saymaz geçtiğimiz günlerde de CHP'ye yakın olan ORC'nin yaptığı anket sonuçlarını paylaşarak, 2023 seçimleri öncesi İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli ve Trabzon gibi büyükşehirlerde AK Parti'nin en az yüzde 30 oyla birinci parti konumunda olduğunu belirterek muhalefeti uyarmıştı.ASAL Araştırma, 'Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz' diyerek İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da vatandaşın nabzını tuttu.İstanbulYapılan araştırmada, İstanbul'da AK Parti yüzde 34,3 ile birinci parti oldu. CHP'nin oy oranı ise yüzde 25,8'de kaldı. Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı ise yüzde 41,5 oldu. Millet İttifakı ise yüzde 39,3'te kaldı.AnkaraAraştırmada başkent Ankara'da da çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Ankara'da da tıpkı İstanbul gibi AK Parti yüzde 33,5'luk oy oranıyla birinci parti olurken, CHP ise yüzde 26,9'da kaldı. Cumhur İttifakı Ankara'da 42,4; Millet İttifakı ise 41,2'de kaldı.İzmirİzmir'de CHP yüzde 36,7 ile birinci parti oldu. AK Parti ise yüzde 23,4 ile CHP'yi takip etti. Burada Millet İttifakı'nın oy oranı 51,4; Cumhur İttifakı ise 29,2'de kaldı.AdanaAdana'da da CHP ilk sırada yer aldı. İlde yapılan araştırmada CHP'nin oy oranı yüzde 30,1 olarak çıkarken, AK Parti'nin oy oranı ise yüzde 26,3'te kaldı. Adana'da Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 44,8; Cumhur İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 35,9 oldu.