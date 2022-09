iPhone 14 modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu

iPhone 14 modelleri, Apple'ın dün akşam TSİ 20.00'de başlayan etkinliğinde resmi olarak tanıtıldı. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle internet üzerinden düzenlenen etkinlik, bu yıl yüz yüze gerçekleşti.Daha önce sizlerle paylaştığımız gibi Apple; iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıktı.iPhone 14 128GB - 30 bin 999 TLiPhone 14 256GB - 33 bin 599 TLiPhone 14 512GB - 38 bin 899 TLiPhone 14 Plus 128GB - 34 bin 999 TLiPhone 14 Plus 256GB - 37 bin 599 TLiPhone 14 Plus 512GB - 42 bin 899 TLiPhone 14 Pro 128GB - 39 bin 999 TLiPhone 14 Pro 256GB - 42 bin 599 TLiPhone 14 Pro 512GB - 47 bin 899 TLiPhone 14 Pro 1TB - 53 bin 199 TLiPhone 14 Pro Max 128GB - 43 bin 999 TLiPhone 14 Pro Max 256GB - 46 bin 599 TLiPhone 14 Pro Max 512GB - 51 bin 899 TLiPhone 14 Pro Max 1TB - 57 bin 199 TL