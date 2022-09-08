  • USD: 18,21 - 18,25
  • EURO: 18,04 - 18,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

iPhone 14 modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu

Dün akşam tanıtılan iPhone 14 modellerinin Türkiye fiyatları, Apple'ın resmi sitesinde yayınlandı.

Ekleme: 8.09.2022 - 11:11 Güncelleme: 8.09.2022 - 11:13 / Editör: Ozge Selin
iPhone 14 modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu
iPhone 14 modelleri, Apple'ın dün akşam TSİ 20.00'de başlayan etkinliğinde resmi olarak tanıtıldı. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle internet üzerinden düzenlenen etkinlik, bu yıl yüz yüze gerçekleşti.

Daha önce sizlerle paylaştığımız gibi Apple; iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıktı.

iPhone 14 modellerinin Türkiye fiyatları
iPhone 14 128GB - 30 bin 999 TL
iPhone 14 256GB - 33 bin 599 TL
iPhone 14 512GB - 38 bin 899 TL
iPhone 14 Plus 128GB - 34 bin 999 TL
iPhone 14 Plus 256GB - 37 bin 599 TL
iPhone 14 Plus 512GB - 42 bin 899 TL
iPhone 14 Pro 128GB - 39 bin 999 TL
iPhone 14 Pro 256GB - 42 bin 599 TL
iPhone 14 Pro 512GB - 47 bin 899 TL
iPhone 14 Pro 1TB - 53 bin 199 TL
iPhone 14 Pro Max 128GB - 43 bin 999 TL
iPhone 14 Pro Max 256GB - 46 bin 599 TL
iPhone 14 Pro Max 512GB - 51 bin 899 TL
iPhone 14 Pro Max 1TB - 57 bin 199 TL
Yavaş'tan adaylığının üstünü çizen Kılıçdaroğlu'na karşı hamle: Kendi konuşması bitince yayını kestirdi
Şahan Gökbakar'dan 6'lı masaya: Masa değil ganyan
Akaryakıt fiyatlarına indirim geldi
CHP'deki 'TOSUNCUK' vakasında ikinci perde! 20 yıl hapsi isteniyor
Mersin’deki orman yangını devam ediyor! 110 konut tahliye edildi...
CHP eski Milletvekili Berhan Şimşek anlattı! 'HDP'ye fırsat verelim itmeyelim'
Balkan turunda üçüncü durak! Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan'a gitti...
ABD'de dün yapılan ön seçimleri Trump'ın adayı kazandı!
Sıla Şentürk'ü öldüren cani cinayet işlediğini kabul etti! 'Beni başkası ile aldattığını söyledi'
ABD teröristleri beslemeye devam ediyor... Türkiye sınırına yakın bölgede skandal eğitim!
Bakan Nebati Dünya Bankasının Türkiye Direktörü ile görüştü!
'HDP'ye bakanlık verilebilir' kavgası sürüyor! Özgür Özel de dahil oldu...
DSÖ'den rahatlatan Kovid-19 ve maymun çiçeği açıklaması! Vakalarda düşüş var...
İYİ Partili Özışık'tan CHP'li Tekin'in 'HDP' sözlerine sert tepki! Görevinden istifa etti
Avrupa enerji krizine çözüm arıyor! AB Katar'da...
CHP'li Barış Yarkadaş'ın ihale iddiası için suç duyurusunda bulunuldu!
Dışişleri Bakanlığı'ndan Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi’nin toplantısına tepki! 'Tümüyle reddediyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Belgrad Kulesi’ne ziyaret...
İngiltere'nin yeni Sağlık Bakanı Coffey'in görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
Asgari ücret zammında üç formül! 7 bin 500 lira olacağı tahmin ediliyor...
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı

Yer altından gelen sesler panik yarattı! Bölge halkı tedirgin: AFAD inceleme başlattı

Yer altından gelen sesler panik yarattı! Bölge halkı tedirgin: AFAD inceleme başlattı

İstanbul'un birçok ilçesinde 3 günlük elektrik kesintisi

İstanbul'un birçok ilçesinde 3 günlük elektrik kesintisi

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almaktan vazgeçme sebebi ortaya çıktı

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almaktan vazgeçme sebebi ortaya çıktı

iPhone 14 modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu

iPhone 14 modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu

Otobüs çarptı, kaldırıldığı hastanede karnından 7 kilo kitle çıkartıldı: İyi ki çarpmış diye dua ediyorum

Otobüs çarptı, kaldırıldığı hastanede karnından 7 kilo kitle çıkartıldı: İyi ki çarpmış diye dua ediyorum