  • USD: 18,22 - 18,25
  • EURO: 18,22 - 18,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İngiltere'nin yeni kralından ilk açıklama! "Annemin ölümünün derin yasını tutuyoruz"

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle İngiltere'nin yeni kralı ve devlet başkanı olan Kral 3. Charles'dan ilk açıklama geldi. Charles, yaptığı açıklamada "Sevgili Annem Majesteleri Kraliçe'nin ölümü, benim ve ailemin tüm üyeleri için en büyük üzüntü anıdır. Sevilen bir hükümdarın ve çok sevilen bir annenin vefatının derin yasını tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin yeni kralından ilk açıklama!
Ekleme: 8.09.2022 - 22:23 Güncelleme: 8.09.2022 - 22:33 / Editör: Ozge Selin
İngiltere'nin yeni kralından ilk açıklama! 'Annemin ölümünün derin yasını tutuyoruz'
Buckingham Sarayı, 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle, en büyük oğlu eski Galler Prensi Charles İngiltere'nin yeni kralı ve devlet başkanı oldu.

Buckingham Sarayı, İngiltere Kralı 3. Charles tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamasında 'Sevgili annem Majesteleri Kraliçe'nin ölümü benim için ve tüm aile bireyleri için büyük üzüntüye yol açmıştır.' diyen Kral Charles, hem bir kraliçenin hem de 'çok sevilen bir annenin' yasını tuttuklarını ifade etti.

Kral Charles, yas ve tahtın değişimi süresince Kraliçe Elizabeth'e duyulan saygı ve sevginin kendilerine teselli olacağını belirtti.

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından Buckingham Sarayının kapısına ölüm ilanı asıldı.

İlanda İngiliz kraliyet ailesinin 'Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirmiştir. Kral ve eşi kraliçe bu akşam Balmoral'da kalacak ve yarın Londra'ya döneceklerdir.' şeklindeki mesajı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama! Türk Güvenlik Güçleri, DEAŞ'ın önemli ismini ele geçirdi!
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti!
İngiltere'nin yeni kralından ilk açıklama!
Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'li vekile 107 milyonluk kıyak! 'Beni konuşturmasınlar' diyen CHP'li Yarkadaş belgeyi gösterdi
Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi sonrası dünya liderlerinden açıklamalar...
Zelenskiy ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü!
İngiltere İstanbul Başkonsolosluğunda bayrak yarıya indi!
Bakan Kasapoğlu'ndan istihdam müjdesi! '4 bin 147 sözleşmeli personel alınacak'
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 6'lı masa eleştirisi... 'Kaosu parçalı iktidarları hatırlatıyor'
Kılıçdaroğlu isim vermeden Fatih Altaylı'ya ateş püskürdü! 'Biz daha ölmedik'
Bakan Nebati'den enflasyonla mücadele mesajı! 'Attığımız adımlarla bu işin üstesinden geleceğiz'
Ekrem İmamoğlu yine tatilde! Güneyden sıkıldı, soluğu orada aldı...
FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın 22,5 yıl hapsi istendi!
NATO'ya gönderilen gizli belgeler siber saldırıyla çalındı!
Meral Akşener'e engelli kız ve annesinden tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
Antalya'da orman yangını başladı
Meral Akşener'in açıklamalarına HDP'den cevap geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı

İstanbul’da bu pazar bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul’da bu pazar bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'un birçok ilçesinde 3 günlük elektrik kesintisi

İstanbul'un birçok ilçesinde 3 günlük elektrik kesintisi

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almaktan vazgeçme sebebi ortaya çıktı

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almaktan vazgeçme sebebi ortaya çıktı

iPhone 14 modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu

iPhone 14 modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu

Otobüs çarptı, kaldırıldığı hastanede karnından 7 kilo kitle çıkartıldı: İyi ki çarpmış diye dua ediyorum

Otobüs çarptı, kaldırıldığı hastanede karnından 7 kilo kitle çıkartıldı: İyi ki çarpmış diye dua ediyorum