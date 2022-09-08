İngiltere'nin yeni kralından ilk açıklama!

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle İngiltere'nin yeni kralı ve devlet başkanı olan Kral 3. Charles'dan ilk açıklama geldi. Charles, yaptığı açıklamada "Sevgili Annem Majesteleri Kraliçe'nin ölümü, benim ve ailemin tüm üyeleri için en büyük üzüntü anıdır. Sevilen bir hükümdarın ve çok sevilen bir annenin vefatının derin yasını tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Buckingham Sarayı, 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle, en büyük oğlu eski Galler Prensi Charles İngiltere'nin yeni kralı ve devlet başkanı oldu.Buckingham Sarayı, İngiltere Kralı 3. Charles tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.Açıklamasında 'Sevgili annem Majesteleri Kraliçe'nin ölümü benim için ve tüm aile bireyleri için büyük üzüntüye yol açmıştır.' diyen Kral Charles, hem bir kraliçenin hem de 'çok sevilen bir annenin' yasını tuttuklarını ifade etti.Kral Charles, yas ve tahtın değişimi süresince Kraliçe Elizabeth'e duyulan saygı ve sevginin kendilerine teselli olacağını belirtti.Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından Buckingham Sarayının kapısına ölüm ilanı asıldı.İlanda İngiliz kraliyet ailesinin 'Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirmiştir. Kral ve eşi kraliçe bu akşam Balmoral'da kalacak ve yarın Londra'ya döneceklerdir.' şeklindeki mesajı yer aldı.