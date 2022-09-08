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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti!

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti. İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde yaşamını yitiren Kraliçe Elizabeth bugün tıbbi gözetim altına alınmıştı. Kraliçe'nin ölümü 'Londra Köprüsü Yıkıldı' parolası ile duyuruldu. Ölüm haberinin duyurulmasının ardından Prens Charles İngiltere Kralı oldu.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti!
Ekleme: 8.09.2022 - 20:36 Güncelleme: 8.09.2022 - 21:23 / Editör: Ozge Selin
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti!
Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, 'Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirdi.' ifadesi kullanıldı.

Naaşı yarın Londra'ya götürülecek

Kraliçenin naaşının yarın başkent Londra'ya götürüleceği belirtildi.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti!

Bayraklar yarıya indirildi

Kraliçe Elizabeth'in hayatını kaybettiğinin açıklamasının ardından Buckingham'da bayraklar yarıya indirildi.

'Londra Köprüsü yıkıldı'

Kraliçe'nin ölümü 'Londra Köprüsü Yıkıldı' parolası ile duyuruldu.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti!

Kraliçe, Kovid-19'a yakalanmıştı

İngiltere Kraliçesi'nin, 20 Şubat'ta Kovid-19 testi pozitif çıkmış, soğuk algınlığına benzer hafif belirtiler gösterdiği açıklanmıştı.

Geçen sonbahardan bu yana hareket sorunları yaşayan Kraliçe Elizabeth, o tarihten bu yana düzenli olarak baston kullanıyordu.

Kraliçe 2. Elizabeth, sağlık problemleri nedeniyle son dönemde parlamentonun açılışı ve tahta çıkışının 70'inci yılı kutlamaları gibi çeşitli etkinliklere katılamamıştı.

Kraliçe Elizabeth, Camilla'nın 'kraliçe' olmasını istediğini açıklamıştı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin paylaştığı mesajında, veliaht Prens Charles kral olduğunda, eşi Camilla'nın 'kraliçe' olmasını istediğini belirtmişti.

Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini bildiğini dile getiren Kraliçe, tahttaki 70 yılı boyunca kendisine verdiği destek için de halka teşekkür etmişti.

21 Nisan 1926'da Londra'nın Mayfair semtinde Bruton Sokağı'ndaki 17 numaralı dairede dünyaya gelen Elizabeth, 6 Şubat 1952'de babasının ölümü üzerine kraliçe olmuş, 2 Haziran 1953'te resmi törenle taç giymişti.

Kraliçe, İngiltere tarihinin 'en uzun süre tahta kalan hükümdarı' unvanını elde etmişti.


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