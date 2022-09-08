Fatih Altaylı adaylık iddiası olan Kılıçdaroğlu'na sert çıktı

Toplantı üzerine toplantı yapan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin soru henüz cevabını bulamazken son günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı gündeme geldi. 6'lı masa cephesinden bu konuda net bir açıklama gelmezken adaylığı dilden dile dolaşan CHP liderine gazeteci Fatih Altaylı'dan çok sert bir tepki geldi.

Cumhurbaşkanı adaylarının kim olacağı konusunda topluma bir isim sunamayan Millet İttifakı'nda 'adaylık' bilmecesi sürerken, son günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi sıklıkla dillendirilmeye başlandı.

Altaylı: CHP seçmeni parti binasını yerle bir eder

6'lı masadan bu konuda net bir açıklama gelmezken gazeteci Fatih Altaylı, adaylığa göz kırpan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert bir uyarıda bulundu.

Habertürk gazetesindeki yazısında adaylık için ismi geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP kitlesinin bile sindiremediğini ifade eden Altaylı, seçimin kaybedilmesi durumunda ise CHP seçmeninin parti binasını yerle bir edeceğini söyledi.

Altaylı yazısında şu ifadeleri kullandı;

"Tüm CHP kitlesinin bile tam olarak içine sindiremediği bir Kemal Kılıçdaroğlu’nu, Türkiye’nin içine sindiremezsiniz. Bu seçim genel merkez hatasından kaynaklanan bir nedenle kaybedilirse, emin olun CHP seçmeni CHP binasını yerle bir eder. Altında sadece siz kalmazsınız"