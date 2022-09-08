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Evlat nöbetindeki anne: HDP'ye bakanlık verilmesini kabul etmiyoruz

PKK tarafından dağa kaçırılan evladına kavuşmak isteyen anne, 'CHP, 'HDP'ye bakanlık verilebilir' diyor. Biz bunu kabul etmiyoruz' dedi.

Ekleme: 8.09.2022 - 16:20 Güncelleme: 8.09.2022 - 16:21 / Editör: Ozge Selin
Evlat nöbetindeki anne: HDP'ye bakanlık verilmesini kabul etmiyoruz
Türkiye'de evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, nöbetlerine devam ediyor.

Evlat nöbetlerinden biride Van'da gerçekleşiyor.

Evlatlarına kavuşmak için Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, terör örgütüne slogan attı.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, evlatlarının hasretine dayanamadıklarını vurgulayarak, çocuklarına teslim olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Aileler slogan yazılı dövizlerle tepki gösterdi
Kendilerini belli etme için her yolu deniyen aileler, 'Anneler HDP'yi lanetliyor', 'Evlat nöbetindeyiz', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Şehidime dokunma, onlar bize emanet', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' ve 'Van anneleri evlat nöbetinde' yazılı dövizler taşıdı.

'HDP'yi kimse devlet olarak kabul etmiyor'

Eyleme katılan anne Nazlı Sancar, 2012'de 13 yaşındaki kızı Şeyma'nın dağa kaçırıldığını söyledi.

Yıllardır evlat hasreti çektiğini belirten Sancar, şunları kaydetti:

'HDP'ye, PKK'ya yeter diyoruz. CHP, 'HDP'ye bakanlık verilebilir' diyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. HDP, PKK'nın siyasi kolu, bacağıdır. HDP'yi kimse devlet olarak kabul etmiyor. Rabbim hakkımızı HDP'ye, PKK'ya bırakmasın. Her hafta bir umutla buraya geliyorum.

'Gelin artık yeter'
Dağdaki çocuklara sesleniyorum. Gelin yeter artık. Zalimlere, katillere inanmasınlar, güvenmesinler. Çocuklarımızın ellerindeki kalemi kendi çocuklarına veriyorlar, özel okullarda okutuyorlar. Silahı da çocuklarımızın, fakir fukaranın, Kürt çocuklarının ellerine veriyorlar.

Öldürüyorlar, öldürtüyorlar, fare gibi mağaralarda çürütüyorlar, kurşunların önüne atıyorlar. Bu Allah'a reva mıdır? Rabbim annelerin, babaların hakkını onlara bırakmasın.' ifadelerini kullandı.

Evlat nöbetindeki anne: HDP ye bakanlık verilmesini kabul etmiyoruz #2

'Bunların ensesinden ayrılmayacağız'
Baba Necmettin Biçer de kızı Gülcan'ın 6 yıl önce kandırılarak, dağa götürüldüğünü belirtti.

Evladına kavuşmak için eylemi sürdürdüğünü anlatan Biçer, şöyle konuştu:

'HDP'liler bunu iyi bilsinler. Ülke toprağının her karışında tüm vatandaşların kanı var. Bu ülke kolay kurulmadı. Bölücülere kaptırmayacağız. Bunların ensesinden ayrılmayacağız.

Çocuklarımız dağdan ininceye kadar buradan ayrılmayacağız. Dağdaki çocuklara seslenmek istiyorum. Gelin güvenlik güçlerine teslim olun. Bunların yalanlarına kanmayın. Şu ana kadar 37 evladımız geldi. Ailelerinin yanında, ana baba kucağındalar. Siz kimler için savaşıyorsunuz?' dedi.
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