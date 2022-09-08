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Elon Musk'ın Twitter'ı satın almaktan vazgeçme sebebi ortaya çıktı

Tesla CEO'su Elon Musk'ın, Twitter'ı satın almaktan vazgeçmeden önce "3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyorsak, Twitter'ı satın almanın anlamı yok" dediği öğrenildi.

Ekleme: 8.09.2022 - 10:43 Güncelleme: 8.09.2022 - 10:48 / Editör: Ozge Selin
Elon Musk'ın Twitter'ı satın almaktan vazgeçme sebebi ortaya çıktı
ABD'li yüksek teknoloji devi Elon Musk'ın, nisanda girdiği Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma anlaşmasından temmuzda çıkarak sosyal medya platformuyla mahkemelik olma sebebinin 3. Dünya Savaşı korkusundan kaynaklandığı iddia edildi.

'Putin'in konuşmasını bekleyin'
Business Insider'a göre Tesla ve SpaceX CEO'su Musk, Twitter'ı satın alma anlaşmasının finansörlerinden olan Morgan Stanley'deki bir bankere 8 Mayıs'ta gönderdiği mesajlarda, acele etmemeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 9 Mayıs Zafer Günü konuşmasını beklemeleri gerektiğini söyledi.

Putin, Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratmalarının 77. yıldönümünde yaptığı konuşmada, 'Batı'nın Rusya'yı işgal hazırlıkları karşısında 24 Şubat'ta Ukrayna'ya özel askeri operasyon başlatarak tek doğru kararı verdiklerini' dile getirdi.

'3. Dünya Savaşı çıkacaksa, Twitter'ı almanın bir anlamı yok'

Twitter ile Musk arasındaki dava sürecinde bu mesajlaşmalar da gündeme geldi. 6 Eylül'deki duruşmada Twitter'ın avukatı, Tesla CEO'sunun gönderdiği mesajları okudu:

Söz konusu mesajda, 'Birkaç günlüğüne yavaşlayalım. Putin'in yarınki konuşması gerçekten önemli. 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyorsak, Twitter'ı satın almanın bir anlamı yok.' ifadeleri yer aldı.

Twitter'ın avukatı, metinlerin 'Musk'ın sözleşmeyi ihlal ettiğini ve kişisel mali kaygılar nedeniyle anlaşmadan geri adım attığını kanıtladığını' söyledi.

'Twitter, teorisini kanıtlayacak bir kanıt bulabilmiş değil'
Tesla CEO'sunun avukatı ise 'mesajların mahkemeye bu bağlamda sunulmasının tamamen saçmalık olduğunu, tam mesajlaşma zinciri yayımlandığında bunun böyle olduğunun anlaşılacağını' savunarak 'Twitter, teorisini kanıtlayacak bir kanıt bulabilmiş değil. Twitter'ın gerçekte ne olduğuyla ilgili teorisinin gerçekte ne olup bittiğiyle ilgisi yok.' dedi.

Tam metin zincirinin gelecek hafta mahkemeye sunulması bekleniyor.

Musk, Twitter'ı satın almaktan vazgeçmişti
Musk, temmuzda Twitter'ı satın alma anlaşmasından çıkarken, sosyal medya şirketini sahte ve spam hesapların sayısını olduğundan az göstermekle suçlamıştı.

Platformu bot hesaplardan temizlemek ve tüm insan kullanıcıları doğrulamak, Musk'ın Twitter'ı etkin şekilde özel şirkete dönüştürdükten sonra uygulamaya söz verdiği değişiklikler arasındaydı.

Twitter'ın satın alma anlaşmasına uymadığı için dava açtığı Musk, karşı davayla yanıt verdi. Ekim başında 5 günlük maraton duruşma yapılacak.

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almaktan vazgeçme sebebi ortaya çıktı

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