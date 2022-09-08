Elon Musk'ın Twitter'ı satın almaktan vazgeçme sebebi ortaya çıktı

ABD'li yüksek teknoloji devi Elon Musk'ın, nisanda girdiği Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma anlaşmasından temmuzda çıkarak sosyal medya platformuyla mahkemelik olma sebebinin 3. Dünya Savaşı korkusundan kaynaklandığı iddia edildi.Business Insider'a göre Tesla ve SpaceX CEO'su Musk, Twitter'ı satın alma anlaşmasının finansörlerinden olan Morgan Stanley'deki bir bankere 8 Mayıs'ta gönderdiği mesajlarda, acele etmemeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 9 Mayıs Zafer Günü konuşmasını beklemeleri gerektiğini söyledi.Putin, Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratmalarının 77. yıldönümünde yaptığı konuşmada,dile getirdi.Twitter ile Musk arasındaki dava sürecinde bu mesajlaşmalar da gündeme geldi. 6 Eylül'deki duruşmada Twitter'ın avukatı, Tesla CEO'sunun gönderdiği mesajları okudu:Söz konusu mesajda,ifadeleri yer aldı.Twitter'ın avukatı, metinlerinsöyledi.Tesla CEO'sunun avukatı isededi.Tam metin zincirinin gelecek hafta mahkemeye sunulması bekleniyor.Musk, temmuzda Twitter'ı satın alma anlaşmasından çıkarken, sosyal medya şirketini sahte ve spam hesapların sayısını olduğundan az göstermekle suçlamıştı.Platformu bot hesaplardan temizlemek ve tüm insan kullanıcıları doğrulamak, Musk'ın Twitter'ı etkin şekilde özel şirkete dönüştürdükten sonra uygulamaya söz verdiği değişiklikler arasındaydı.Twitter'ın satın alma anlaşmasına uymadığı için dava açtığı Musk, karşı davayla yanıt verdi. Ekim başında 5 günlük maraton duruşma yapılacak.