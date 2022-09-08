CHP'deki 'TOSUNCUK' vakasında ikinci perde! 20 yıl hapsi isteniyor

Çok sayıda ismi 1 milyar lira dolandırdığı iddia edilen CHP'den İstanbul milletvekili, ilçe belediye başkanlığı ve ilçe başkanlığı adayı Saim Diken'in mağdur ettiği isimler savcılığa koştu. Diken'e para kaptıran mağdurlar, savcılığa başvurarak dolandırıldıkları iddiasıyla şikâyetçi oldu. Diken hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan soruşturma tamamlandı.Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Diken hakkında 'Dolandırıcılık' iddiasıyla 4 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede, Diken'in mağdurlardan işletme vaadiyle para aldığı ve bir kısım ödeme yaptıktan sonra paraları iade etmeyerek hileli hareketlerle haksız menfaat elde ettiği ileri sürüldü.Hazırlanan iddianamede 4 isim müşteki olarak yer aldı. CHP eski İstanbul Güngören İlçe Başkan Yardımcısı Bayram Göbel, kız kardeşi Elem Göbel, Galip Meydan ve Pembe Hokka isimli vatandaşlar yer aldı. 4 mağdurun yer aldığı dosyada, başka mağdurların ortaya çıktıkça davaya katılabilecekleri ifade edildi. Diken, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.CHP eski İstanbul Güngören İlçe Başkan Yardımcısı Bayram Göbel teşkilattaki faaliyetleri çerçevesinde kendisiyle tanıştığını, Diken'e güvendiğini yurt dışından altın getirerek yurt içinde satıp büyük paralar kazandığını kendisine söylediğini aktardı.Kendisinin 100 bin lira kardeşi Elem Göbel'in ise 500 bin lirayı Saim Diken'e verdiğini aktaran Göbel, 'Bize buna karşılık olarak senet imzalayıp verdi. Bir süre sonra paramızı geri istedik paranın yurtdışında blokeli olduğunu söyledi. Hatta özel bir bankanın sahibinin kendisine 4 milyon Euro para verdiğini o paradan da faiz alacağımızı söylemişti biz ondan da vazgeçmemize rağmen bize paramızı iade etmedi' ifadelerini kullandı.İddianameye göre mağdurlardan Galip Meydan ise aynı yöntemlerle kendisine yaklaşan Saim Diken'e 1 milyon 300 bin lira para verdi. Kar payını düzenli olarak Diken'den aldı ancak parasının tamamını bir süre sonra kendisinden istediğinde ise 'Veremem' cevabını aldı. Milyonlarca para verdiğini ancak geri alamadığını söyleyen Meydan, Diken'den şikayetçi olduğunu söyledi.İddianamede müşteki olarak ifadesine yer verilen Pembe Hokka da Diken'i Eyüp'te CHP'nin İlçe Başkanlığı'nda faaliyet gösterirken tanıdığını aktardı. Yurt dışından ucuza altın getirip yüksek kar vaadiyle kendisini kandırdığını söyleyen Hokka, 'Kendisine 500 bin lira para verdim. İlk zamanlarda bana 30 bin Türk lirası gibi bir kar payı ödedi ardından herhangi bir ödeme yapmadı' dedi.Savcılık tarafından 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırılan Saim Diken, aile dostlarından ve yakın çevresinden para toplayarak çalıştırdığını ve 3 ayda bir kar dağıttığını öne sürdü.Diken, 'Benden şikâyetçi olan mağdurların paralarını işlettim ve kar adı altına aldığım parayı fazlasıyla iade ettim. Kimseyi dolandırmadım' diyerek kendisini savundu.56 yaşındaki Saim Diken, CHP'de aktif olarak görev yapan bir isimdi. İstanbul 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı oldu. Seçilemeyince 2019 yerel seçimlerinde Eyüpsultan Belediye Başkan aday adayı, 2020'de Eyüpsultan CHP İlçe Başkan Adayı oldu. Ancak çok az bir oy farkıyla yine seçilemedi.Diken, iddiaya göre CHP içerisinde girdiği her yarıştan mağlup ayrılırken, CHP'li bazı milletvekilleri, İl Başkanları ve yardımcıları, Belediye Başkanları, Meclis üyeleri ve partili müteahhitlerden tüm bu seçim çalışmaları sırasında yaklaşık 1 milyar topladığı öne sürüldü.