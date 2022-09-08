Avrupa Merkez Bankası faizi yükseltti

Avrupa Merkez Bankası (ECB), beklendiği gibi faizi 75 baz puan artırdı ve refinansman faiz oranı yüzde 1,25'e yükseldi. Böylece ECB tarihinin en büyük faiz artırımına gitmiş oldu.ECB'den yapılan açıklamaya göre, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranı yüzde 0'dan yüzde 0,75'e, marjinal faiz oranı yüzde 0,75'ten yüzde 1,50'ye yükseltildi.Banka, temmuz ayı toplantısında 11 yıl sonra ilk kez faiz artırımına gitmiş ve yüzde 0 düzeyinde bulunan refinansman faizini yüzde 0,50'ye çıkarmıştı.ECB'nin açıklamasında, faizlerde enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefine geri dönmesini sağlayacak seviyelere doğru önden yüklemeli adımlar atıldığı belirtildi. Banka, önümüzdeki birkaç toplantıda Yönetim Konseyi'nin talebi düşürmek için faizlerin daha da artırılmasını beklediği ifade edildi. ECB, 'Bankaların fonlama şartlarını izlemeye devam edeceğiz' değerlendirmesinde bulundu.Avrupa Merkez Bankası'nın 2022 yılı için büyüme beklentisi yüzde 2,8'den yüzde 3,1'e çıkarken, 2023 beklentisi yüzde 2,1'den yüzde 0,9'a, 2023 beklentisi yüzde 2,1'den yüzde 1,9'a çekildi. Banka'nın enflasyon beklentisi ortalama 2022 yılı için yüzde 8,1, 2023 yılı için yüzde 5,5 ve 2024 yılı için yüzde 2,3 olarak belirlendi. Euro Bölgesinde en son yıllık tüketici fiyatları yüzde 9,1, çekirdek tüketici fiyatları yüzde 4,3 olarak açıklandı.Özellikle Fed'in faiz artırmaya başlamasıyla birlikte küresel çapta dolar gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kazancına yöneldi Bu kapsamda euro, dolar karşısında 0.98 seviyesine kadar gerileyerek 20 yılın dibini görmüştü. Euro/dolar paritesi faiz kararı sonrası 0.99'dan işlem görüyor.