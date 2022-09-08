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Arnavutköy'de pencere kilidini kırarak eve giren hırsız kamerada

Arnavutköy'de 2 eve girerek cep telefonuyla 700 lira para çalan A.Y. yakalandı. Şüphelinin pencere kilidini kırarak eve girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ekleme: 8.09.2022 - 16:10 Güncelleme: 8.09.2022 - 16:11 / Editör: Ozge Selin
Arnavutköy'de pencere kilidini kırarak eve giren hırsız kamerada
Arnavutköy'de 30 Ağustos Salı ve 5 Eylül Pazartesi günü 2 adreste hırsızlık olduğu ihbarı yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü güvenlik kameralarından evlere giren şüphelinin eşkaline ulaştı. Gözaltına alınan A.Y.'nin farklı suçlardan 5 ayrı kaydı olduğunu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


Şüphelinin pencerenin kilidini kırarak eve girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


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