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Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Ekleme: 7.09.2022 - 17:42 Güncelleme: 7.09.2022 - 17:43 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında heyecan 9 Eylül, 10 Eylül, 11 Eylül ve 12 Eylül'de oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla bu haftaki karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

9 Eylül Cuma

20.00 Corendon Alanyaspor - MKE Ankaragücü: Mert Güzenge

10 Eylül Cumartesi

17.00 Konyaspor - Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Fatih Karagümrük - Giresunspor: Erkan Özdamar

11 Eylül Pazar

17.00 Sivasspor - İstanbulspor: Hüseyin Göçek
20.00 Gaziantep FK - Ümraniyespor: Ümit Öztürk
20.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Volkan Bayarslan
20.00 Kayserispor - Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek

12 Eylül Pazartesi

19.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
21.00 Adana Demirspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
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