Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında heyecan 9 Eylül, 10 Eylül, 11 Eylül ve 12 Eylül'de oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla bu haftaki karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:9 Eylül Cuma20.00 Corendon Alanyaspor - MKE Ankaragücü: Mert Güzenge10 Eylül Cumartesi17.00 Konyaspor - Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu20.00 Fatih Karagümrük - Giresunspor: Erkan Özdamar11 Eylül Pazar17.00 Sivasspor - İstanbulspor: Hüseyin Göçek20.00 Gaziantep FK - Ümraniyespor: Ümit Öztürk20.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Volkan Bayarslan20.00 Kayserispor - Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek12 Eylül Pazartesi19.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler21.00 Adana Demirspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan