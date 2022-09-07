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Mersin'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale için ekipler harekete geçti

Mersin'de çıkan orman yangını rüzgarın etkisi ile büyüdü. Karadan ve havadan müdahale için ekiplerin seferber edildiği bildirildi.

Ekleme: 7.09.2022 - 09:38 Güncelleme: 7.09.2022 - 09:41 / Editör: Ozge Selin
Mersin'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale için ekipler harekete geçti
Büyükeceli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Karadere mevkiinde ormanlık alanda meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde henüz neden çıktığı belli olmayan yangın rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü. Haber verilmesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 20 arazözlü çok sayıda ekip karadan müdahaleye geçerken, havadan müdahale için ise 1 uçak ile 3 helikopterin görevlendirildiği bildirildi.

Mersin-Antalya D400 karayolundan da görülen yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.


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