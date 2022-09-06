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Turuncu kategoride aranan terörist Yusuf Gül etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'nın sözde Tatvan sorumlusu olarak faaliyet yürüten Bervedan Serhabun kod adlı Yusuf Gül etkisiz hale getirildi.

Turuncu kategoride aranan terörist Yusuf Gül etkisiz hale getirildi
Ekleme: 6.09.2022 - 11:41 Güncelleme: 6.09.2022 - 11:56 / Editör: Ozge Selin
Turuncu kategoride aranan terörist Yusuf Gül etkisiz hale getirildi
Terörle mücadele sürüyor...

Güvenlik güçlerince yurt içi ve sınır bölgelerinde teröre geçit verilmiyor.

Bu kapsamda yürütülen operasyonlar her geçen gün artıyor.

Eren Abluka-35 operasyonundan güzel haber
Son olarak Van'ın Bahçesaray ilçesinde düzenlenen Eren Abluka-35 operasyonundan güzel haber geldi.

Turuncu kategorideki terörist öldürüldü
İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada 4 teröristten 1'inin, turuncu kategoride aranan 'Bervedan Serhabun' kod adlı Yusuf Gül olduğu tespit edildi.

'Örgütün sözde Tatvan sorumlusu...'
Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı şu ifadelere yer verdi:

'01 Eylül 2022 tarihinde Van İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Eren Abluka-35 operasyonu kapsamında; Van ili Bahçesaray ilçesi Hanyaylası kırsal alanında yapılan arazi araması sırasında çıkan silahlı çatışma neticesinde etkisiz hale getirilen 4 teröristten 1'inin Terör Arananlar Listesinde Turuncu kategoride yer alan ve örgütün sözde Tatvan sorumlusu olarak faaliyet yürüten Bervedan Serhabun kod adlı Yusuf Gül olduğu tespit edildi.

Bervedan Serhabun kod adlı Yusuf Gül'ün; Bitlis/Tatvan/Dönertaş köyü muhtarı Şahin Barlak'ın 20 Ağustos 2020 tarihinde öldürülmesi olayını gerçekleştirdiği belirlendi.' denildi.
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