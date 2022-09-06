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Ekrem İmamoğlu öğrenci abonman ücretleri için alınan indirim kararını 105 gündür onaylamıyor

Seçim döneminde vatandaşa ucuz ulaşım vaadinde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın girişimiyle öğrenci akbili için alınan indirim kararını işleme koymamakta ısrar ediyor. İmamoğlu, öğrenci aylık abonman ücretlerinin 109 TL'den 78 TL'ye düşürülmesi kararını 105 gün geçmesine rağmen hala onaylamadı.

Ekrem İmamoğlu öğrenci abonman ücretleri için alınan indirim kararını 105 gündür onaylamıyor
Ekleme: 6.09.2022 - 12:22 Güncelleme: 6.09.2022 - 12:33 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu öğrenci abonman ücretleri için alınan indirim kararını 105 gündür onaylamıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz aylarda toplu ulaşıma yüzde 40 zam yaptı. Yapılan zam tepkilere neden olurken Cumhur İttifakı, kararın geri çekilmesi için harekete geçti.

İBB Meclisi'nde yapılan yeni oylama ile birlikte öğrencilere yönelik yüzde 40 zammın kaldırılması yönünde karar alındı.

HAFTALAR GEÇTİ İMAMOĞLU İMZAYI ATMADI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın oylarıyla alınan öğrenci aylık abonman ücretlerinin 109 TL'den 78 TL'ye düşürülmesi kararını aradan 105 gün geçmesine rağmen onaylamadı.

Seçim döneminde vatandaşa ucuz ulaşım sözü veren İmamoğlu, öğrenci akbiline yapılan zammın geri çekilmesi kararını uygulamamakta ısrar ediyor.
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