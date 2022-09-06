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Avrupa'da üretim duruyor! Türkiye krizden yeni bir misyonla çıkıyor

Avrupa’da enerji krizi nedeniyle fabrikalar kapanırken, Türkiye yeni tedarikçi olarak öne çıkıyor. Kağıt-ambalaj, kimyevi ürünler ve demir-çelik-alüminyum siparişlerinin Türkiye’ye kayması bekleniyor. Sektör temsilcileri, “İhracat yüzde 20 artar” diyor. İşte Avrupa'da derinleşen kriz ve Türkiye'nin yeni rolü

Avrupa'da üretim duruyor! Türkiye krizden yeni bir misyonla çıkıyor
Ekleme: 6.09.2022 - 09:09 Güncelleme: 6.09.2022 - 17:46 / Editör: Ozge Selin
Avrupa'da üretim duruyor! Türkiye krizden yeni bir misyonla çıkıyor
Avrupa'da enerji krizi fabrikalara teker teker kilit vurdurmaya başladı. Rusya'nın Kuzey Akım'dan gelen gazı süresiz kesme kararının ardından hafta başında fiyatlar uçuşa geçti. Gaz yüzde 30 daha zamlandı. Fiyatların zirve yapması özellikle enerjiyi yoğun kullanan cam, kimya, kağıt, demir-çelik, alüminyum, gübre fabrikalarını zorluyor. Elektrik fiyatlarıyla başa çıkamayan fabrikalar ya üretimi azaltıyor ya da durduruyor.
Hal böyle olunca demir-çelik-alüminyum, kağıt-ambalaj ve bazı kimyevi ürünlerde siparişlerin Türkiye'ye kayması bekleniyor. Bu sektörlerin ihracatında ise ortalama yüzde 20 artış öngörülüyor.

AVRUPA'DA ÜRETİMLER DURUYOR

Hollanda'da Delfzijl şehrindeki Damco Alüminyum fabrikası geçen hafta kepenk indirdi. Aldel şirketi, yüksek enerji fiyatlarını gerekçe göstererek Farmsum'daki fabrikasını kapatma kararı aldı. Çinko üreticisi Nrystar da eylülde üretimi durdurdu. Norsk Hydro Slovakya'daki alüminyum tesisini ay sonunda kapatmayı planlıyor.

Avrupa'da üretim duruyor! Türkiye krizden yeni bir misyonla çıkıyor


Slovenya'nın alüminyum firması Talum üretimi kapasitenin beşte birine indiriyor. Alcoa da Norveç'teki Lista tesisinde bir hattı azaltacak. Avrupa'nın 1 milyon tona yakın alüminyum kapasitesi şu anda devre dışı kalmış durumda. Avrupa'daki alüminyum ve çinko tesislerinin kabaca yarısının kapandığı tahmin ediliyor.

Norveç merkezli dünyanın en büyük gübre şirketi Yara, Avrupa'daki amonyak bazlı üre ve azotlu gübre üretiminde yüzde 50'lik bir kesinti yaptı. İngiltere'nin en büyük gübre tesisi CF Fertilizers UK de Billingham tesisinde üretimi geçici olarak durduracağını açıkladı. Polonya'daki iki büyük gübre üreticisi, faaliyetlerini durduracaklarını duyurdu. Alman kimya şirketi K+S, ek yakıt maliyetlerinin milyonlarca euro olacağını tahmin ediyor.

CAM VE ÇELİKÇİLERİ DE VURDU

Enerji krizi Avrupa genelinde paslanmaz çelik ve cam fabrikalarını da vurmuş durumda... Birçok şirket cam stokluyor. Lüks otomobil üreticisi Audi AG'nin Strateji Başkanı Silja Pieh, camı örnek olarak göstererek, 'Rusya'nın Almanya için doğalgazı kapatması yeni bir parça krizine neden olacak' dedi. Avrupa'nın yaklaşık 3 milyon ton paslanmaz çelik kapasitesi de risk altında.



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