Yunanistan'ın Lavrion Kampı terör örgütü PKK'nın yuvası oldu! Görüntüler ortaya çıktı

Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem hazırlığındaki Hüsamettin Tanrıkulu'nun İstanbul'da yakalanmasının ardından terör destekçisi Yunanistan'ın sözde göçmen olarak tanıttığı kampın görüntüleri yeniden gündeme geldi.Lavrion, Yunanistan'da bir tatil kasabası olarak biliniyor.Ancak beldedeki göçmen kampı olarak bilinen kasaba adeta terör örgütü PKK'ya ev sahipliği yapıyor.'YUNANİSTAN, LAVRİON KAMPI'NI TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA TAHSİS ETMİŞTİR'İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, geçtiğimiz cumartesi günü düzenlediği 'Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda yurt içindeki terörle mücadele aralıksız sürerken yurt dışından teröristlere yapılan silah, maddi yardım ve koruma kollama gibi destekleri de dikkatle takip ettiklerini söyledi.'PKK İLE MÜCADELE EDECEK VE ONU YENECEK GÜCÜMÜZ VAR'İsmail Çataklı, Yunanistan'daki Lavrion Kampı'na ilişkin görseller paylaşarak, kampta açık şekilde örgüt propagandası yapıldığını, terör örgütünün bu kampta yuvalandığını söyledi.Yunanistan'ın terör örgütü PKK'ya desteğinin yıllardır bilindiğine dikkati çeken Çataklı, şöyle devam etti:Bu konuda son olarak şunu ifade etmek isterim. Komşu ülkeler olarak aramızda sorunlar olabilir ama Yunanistan'ı bu konuda acilen sorumlu ve ciddi bir devlet gibi davranmaya davet ediyoruz.PKK ile mücadele edecek ve onu yenecek gücümüz var, bunu da yapıyoruz. Bildiğiniz gibi son teröristlerin peşindeyiz ancak Lavrion Kampı, gelecekte Yunanistan'ın Kandil'i olursa o zaman ortaya çıkacak durumla kendileri baş edebilirler mi bunu iyi düşünsünler. Onun için uyarıyoruz, terörü desteklemeyin.'Yunanistan'ın, Lavrion Kampı'nı terör örgütü PKK'ya ve onunla iş birliği yapan örgütlere tahsis ettiğine dikkati çeken Çataklı, 'Bu kamp aktiftir ve aktif bir şekilde terör örgütünün hizmetindedir. Bu gerçeğin bizim açımızdan tartışılır herhangi bir tarafı yoktur. Gerek istihbari bilgilerimiz gerekse bu konudaki delillerimiz nettir.' dedi.Çataklı, 'PKK ile mücadele edecek ve onu yenecek gücümüz var, bunu da yapıyoruz. Bildiğiniz gibi son teröristlerin peşindeyiz ancak Lavrion Kampı, gelecekte Yunanistan'ın Kandil'i olursa o zaman ortaya çıkacak durumla kendileri baş edebilirler mi bunu iyi düşünsünler. Onun için uyarıyoruz, terörü desteklemeyin.' dedi.EYLEM HAZIRLIĞINDA OLAN 'DELİL' KOD ADLI HÜSAMETTİN TANRIKULU İSTANBUL'DA YAKALANDIİçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda, Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, illegal yollarla Türkiye'ye giriş yapan ve PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığında olan 'Delil' kod adlı Tanrıkulu'nun İstanbul'da yakalandığı belirtildi.İSTANBUL VE DİYARBAKIR EMNİYETİ TARAFINDAN YAKALANDI