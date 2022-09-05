PKK'ya ağır darbe! 6 terörist etkisiz

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor . MSB son olarak 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.