LGBT dayatmasına karşı 150 STK harekete geçti' 18 Eylül'de Saraçhane'de sapkınlığa 'dur' denilecek!

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, yaklaşık 150 sivil toplum kuruluşunun 18 Eylül'de Saraçhane'de 'Aileni ve neslini koru, sapkınlığa dur de' sloganıyla miting düzenleyeceğini bildirdi.Fatih Saraçhane Parkı'nda toplanan STK'ler adına basın açıklamasını okuyan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Mican, son yıllarda Türkiye ve dünyada LGBT faaliyetlerinin hız kazandığını söyledi.LGBT'lilerin sosyal medya başta olmak üzere sinemadan reklamlara, kitaplardan bilgisayar oyunlarına, sanatçılardan sporculara kadar her kesimi ve her türlü kitle iletişim aracını etkin bir şekilde propaganda amacıyla kullandığını ifade eden Mican, ayrıca egemen güçler vasıtasıyla siyasi ve ekonomik baskı kurarak yol alındığını belirtti.'LGBT ailenin ve gençliğin çöküşüne neden oluyor'Geleneklerine bağlılığı ile bilinen Türkiye'de de bazı siyasi parti ve yöneticileri, kimi dernekler, kripto odaklar, bazı sanatçılar ve sporcuların da açıkça LGBT'lilere destek verdiğini dile getiren Mican, 'Milletin değerlerini, inançlarını, aile yapısını ve genç neslini koruması gereken siyasetçiler, akademisyenler, STK başkanları, psikiyatristler, sanat ve kültür dünyasındaki öncü insanlardan bazıları maalesef küresel çetenin dayatmasıyla tam tersi istikamette hareket ederek kendi kişisel ikballeri için milleti ateşe atmakta, toplumun dinamosu niteliğindeki ailenin ve gençliğin çöküşüne ön ayak olmaktadırlar.' ifadelerini kullandı.Bu durumun Türkiye adına 'esef verici ve endişelendirici' olduğunu belirten Mican, yapılan propaganda ve dayatmaların, genç nesillere yönelen en büyük tehdit olduğunu vurguladı.Kısa sürede 150 bin imza toplandıMican, son 20-30 yıldır bin yıllık Türk-İslam yurdu olan Türkiye'de LGBT lobisinin epeyce güçlendiğini savunarak, 'Hızla artan dernek ve kulüp sayıları, üye sayıları, üniversite-lise yapılanmaları, sanatçıların sahnelerde paçavra bayraklarını açar hale gelmesi, sözde onur yürüyüşleri tertip etmeleri, bazı siyasilerden de açık açık destek bulmaları, ana akım medyada rahatça propagandalarını icra etmeleri, milletini ve mukaddesatını seven her bir vatan evladını dehşete düşürmektedir.' değerlendirmesinde bulundu.Birçok STK'nin birleşmesiyle kurdukları Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu olarak LGBT dernek ve yapılanmalarının kapatılması, propaganda faaliyetlerinin yasaklanması için ayrıca imza kampanyası düzenlediklerini ifade eden Mican, kısa sürede 150 bin imza topladıklarını söyledi.Mican, 18 Eylül Pazar saat 14.30'da 150 STK ile birlikte Saraçhane Parkı'nda toplanacaklarını aktararak, şunları kaydetti:'Bu sapkın örgütün tüm propaganda faaliyetlerinin ivedilikle durdurulması, tüm aktivitelerinin yasaklanması, derneklerinin kapatılması, kutsal aile yapımızın, çocuklarımızın ve gençlerimizin üzerinden kirli ellerini çekmeleri için 'Aileni ve neslini koru: sapkınlığa dur de' mitingi düzenliyoruz. Devamında da Beyazıt Meydanı'na kadar yürüyüş planlıyoruz. LGBT propaganda ve dayatmasının artan tehdit ve tehlikesine karşı toplumsal farkındalık oluşturma gayesindeyiz. Duyarlı tüm vatandaşlarımızı aileleriyle birlikte Saraçhane Parkı'na bekliyoruz.'