  • USD: 18,21 - 18,24
  • EURO: 18,05 - 18,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! İcralık borçlar ve fahiş fiyat artışları ile mücadele masada...

Son Dakika Haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı Beştepe'de başladı. Masada görüşülmesi beklenen konuların başında icralık ve hacizlik borçların silinmesi, son zamanlarda yaşanan dahiş fiyat artışları ile mücadele ve Yunanistan Türk savaş uçaklarına yönelik tacizleri yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! İcralık borçlar ve fahiş fiyat artışları ile mücadele masada...
Ekleme: 5.09.2022 - 19:51 Güncelleme: 5.09.2022 - 19:53 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! İcralık borçlar ve fahiş fiyat artışları ile mücadele masada...
Son dakika haberine göre, Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe Külliye'de başladı. Kabine Toplantısı kapsamında dar gelirli vatandaşların elini rahatlatacak önlemler hükümetin gündeminde olacak.

DAR GELİRLİYE EKONOMİK DESTEK

Dar gelirliye ekonomik destek sağlayacak hamleler uzun süredir Hükümetin gündeminde. Yeni yasama yılının açılması ile de icralık, hacizlik olmuş bazı borçların silinmesine dair yasal bir düzenleme gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! İcralık borçlar ve fahiş fiyat artışları ile mücadele masada...

2 BİN TL'YE KADAR OLAN BORÇLARIN SİLİNMESİ GÜNDEMDE

Gelecek yasa teklifi ile birlikte 2 bin TL'ye kadar olan borçların silinmesi gündemde. Sadece bu kalemler değil varlık yönetim şirketlerine olan 2 bin 500 TL altındaki borçların da silinmesi bekleniyor.

6 MİLYON VATANDAŞI İLGİLENDİRİYOR

Silinecek toplam borç miktarının da 30 milyar TL'yi bulacağı ve 6 milyon vatandaşı ilgilendirdiği öngörülüyor. Yasama yılının açılması ile birlikte borçların silinmesi TBMM gündemine gelmesi ve oylanması bekleniyor.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI İLE MÜCADELE

Kabine gündeminde ekonominin farklı alanlarında atılan ve atılacak adımlar da değerlendirilecek. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri aracılığı ile sağlanan ucuz gıda erişiminde gelinen son durum, Merkez Bankası'nın aldığı ve alacağı kararların değerlendirmesi, fahiş fiyat artışlarıyla mücadelede tedbirlerin değerlendirilmesi de Kabine Toplantısında ele alınacak.

6'lı masada 'HDP'ye bakanlık' krizi derinleşiyor! Gürsel Tekin hızını alamadı!
CHP'li Yarkadaş 'Beni konuşturmasınlar' diyerek tepki gösterdi: HDP'nin katkısıyla alınan belediyelerde ihaleler İYİ Parti'ye gitti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuşuyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İcra borçları siliniyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiye dair net mesajlar! Enflasyon düşecek, asgari ücret, emekli ve memur maaşları yükselecek!
Kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan'da yakalanmıştı! Mahkemeden Levent Göktaş kararı!
Akşener yine gerçek bir mağdur bulamadı! Faturasından dert yanan çiftçinin beş yıldır kaçak elektrik kullandığı ortaya çıktı...
Türkiye'den Yunanistan'a Batı Trakya Türk Azınlığı çağrısı! 'Baskıları sonlandırın!'
Yunan medyası Lavrion Kampı'nda PKK'yı aklamaya çalıştı! Teröriste 'şehit' dedi
Donmak yerine protesto et: Almanya'da enerji fiyatları nedeniyle bir grup hükümeti eleştirdi!
Bakan Çavuşoğlu açıkladı!
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! İcralık borçlar ve fahiş fiyat artışları ile mücadele masada...
Terör örgütü PKK'nın kirli planı engellendi: Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı!
LGBT dayatmasına karşı 150 STK harekete geçti' 18 Eylül'de Saraçhane'de sapkınlığa 'dur' denilecek!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Suriye'ye örgüt mensubu aktarımı yapan yabancı uyruklu iki kadın gözaltına alındı!
AB'den Putin'e doğal gaz tepkisi! 'Enerjiyi silah olarak kullanıyor'
Levent Göktaş hakim karşısında! İşte mahkeme salonundan ilk görüntüler!
Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş için iade talebi...
CHP'li Cihangir İslam, HDP'li Semra Güzel'e destek verdi
Rusya Avrupa'ya doğal gaz hattını kapattı
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Bazı bölgelerde sekiz saati bulacak

İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Bazı bölgelerde sekiz saati bulacak

İSKİ açıkladı! İstanbul'da 14 saatlik su kesintisi

İSKİ açıkladı! İstanbul'da 14 saatlik su kesintisi

Londra’nın yeni sahibi Hintler: Gayrimenkul sahipliğinde İngilizleri geçtiler

Londra’nın yeni sahibi Hintler: Gayrimenkul sahipliğinde İngilizleri geçtiler

Trump avukatlık borcunu atla ödemeye çalışmış

Trump avukatlık borcunu atla ödemeye çalışmış

Bu balıkların gizemi çözülemiyor: Öldüklerinde cenaze töreniyle gömülüyorlar

Bu balıkların gizemi çözülemiyor: Öldüklerinde cenaze töreniyle gömülüyorlar

Nevşehir'de kızına mesaj atan genci öldürdü

Nevşehir'de kızına mesaj atan genci öldürdü