Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! İcralık borçlar ve fahiş fiyat artışları ile mücadele masada...

Son dakika haberine göre, Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe Külliye'de başladı. Kabine Toplantısı kapsamında dar gelirli vatandaşların elini rahatlatacak önlemler hükümetin gündeminde olacak.DAR GELİRLİYE EKONOMİK DESTEKDar gelirliye ekonomik destek sağlayacak hamleler uzun süredir Hükümetin gündeminde. Yeni yasama yılının açılması ile de icralık, hacizlik olmuş bazı borçların silinmesine dair yasal bir düzenleme gerçekleşecek.2 BİN TL'YE KADAR OLAN BORÇLARIN SİLİNMESİ GÜNDEMDEGelecek yasa teklifi ile birlikte 2 bin TL'ye kadar olan borçların silinmesi gündemde. Sadece bu kalemler değil varlık yönetim şirketlerine olan 2 bin 500 TL altındaki borçların da silinmesi bekleniyor.6 MİLYON VATANDAŞI İLGİLENDİRİYORSilinecek toplam borç miktarının da 30 milyar TL'yi bulacağı ve 6 milyon vatandaşı ilgilendirdiği öngörülüyor. Yasama yılının açılması ile birlikte borçların silinmesi TBMM gündemine gelmesi ve oylanması bekleniyor.FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI İLE MÜCADELEKabine gündeminde ekonominin farklı alanlarında atılan ve atılacak adımlar da değerlendirilecek. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri aracılığı ile sağlanan ucuz gıda erişiminde gelinen son durum, Merkez Bankası'nın aldığı ve alacağı kararların değerlendirmesi, fahiş fiyat artışlarıyla mücadelede tedbirlerin değerlendirilmesi de Kabine Toplantısında ele alınacak.