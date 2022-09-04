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Temmuzda 868 yatırım teşvik belgesi verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, temmuz ayında 868 yatırım teşvik belgesi düzenlediğini açıklayarak teşvikte öne çıkan kurumları da paylaştı.

Ekleme: 4.09.2022 - 10:10 Güncelleme: 4.09.2022 - 10:12 / Editör: Ozge Selin
Temmuzda 868 yatırım teşvik belgesi verildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı her ay düzenli olarak verdiği yatırım teşvik belgesi sayısını ve bu destekle o işletmelerde oluşan istihdam kapasitesini açıklıyor.

Bakanlığın, Temmuz 2022 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yatırım teşviki ile 24 bin 169 kişinin istihdam edilmesi sağlanacak
Buna göre, söz konusu ayda 868 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 38 milyar 165 milyon 474 bin 953 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 24 bin 169 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

32 belge iptal edildi
Öte yandan, sabit yatırım tutarı 367 milyon 936 bin 382 lira olan ve 666 kişiye istihdam sağlaması öngörülen 32 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

156 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi
Bu dönemde 156 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken, bu projelerin sabit yatırım tutarı 2 milyar 224 milyon 868 bin 333 lira, istihdam edilenlerin sayısı 6 bin 455 oldu.

Öne çıkan yatırımlar
Temmuzda en yüksek tutarlı teşvik belgesi, 2 milyar 350 milyon lirayla MRA Turizm Otel İşletmeciliği AŞ'nin yatırımı için düzenlendi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Selçuklu ilçesindeki belediye hizmetleri için 2 milyar 221 milyon 500 bin liralık yatırım teşvik belgesi aldı.
Farika Porselen Sanayi ve Ticaret Limited şirketine verilen teşvik belgesi, Kütahya'da 1 milyar 466 milyon 767 bin 854 liralık yatırımı içeriyor, tabak, fincan, kase, pres ve döküm grubu üretimlerini kapsıyor.
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