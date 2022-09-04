  • USD: 18,20 - 18,23
  • EURO: 18,18 - 18,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Silivri Cezaevi’ne özel kaçak radyo istasyonu kurmuşlar

Kemerburgaz’da bir eve yapılan baskında kaçak radyo yayını yapıldığı tespit edildi. Kaçak radyo yayınıyla cezaevindeki bazı mahkûmlarla iletişim kurulduğu belirlendi

Silivri Cezaevi’ne özel kaçak radyo istasyonu kurmuşlar
Ekleme: 4.09.2022 - 09:22 Güncelleme: 4.09.2022 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
Silivri Cezaevi’ne özel kaçak radyo istasyonu kurmuşlar
Silivri Cezaevi yönetimine geçtiğimiz günlerde bir mahkûm, ihbar mektubu gönderdi. Mektupta cezaevinde yatan mahkûmlara yönelik kaçak bir yayın yapıldığı ve bu yayın içerisinde şifreli yöntemle bir akım talimatlar verildiği yazıyordu.

İddiaya göre, bu yayınlar karşılığında mahkûmların ailelerinden 3 ila 5 bin lira arasında paralar talep ediliyor, karşılığında mahkûmun adı ve tutuklu bulunduğu koğuş zikredilerek mesajlar söyleniyordu.

Yasal olmayan yollarla yapılan bu yayınlarda terör örgütü PKK, DHKP-C gibi örgüt üyelerine yönelik konuşmalar yapılıp yasaklı şarkılar çalınıyordu.

İhbar üzerine durum önce RTÜK'e, ardından savcılığa bildirildi. RTÜK yapılan incelemede söz konusu radyonun kaçak frekansla yayın yaptığını tespit etti. Yayının adresi Kemerburgaz'daki bir ev çıkınca polisler düğmeye bastı.

RADYO YAYINI İPTAL EDİLDİ
İkamete yapılan operasyonda yayın yapmaya yarayan birçok elektronik malzeme ve uydu vericisi bulundu. Emniyet güçleri tarafından el konulan envanterlerle birlikte yayını yapan kişinin tespit edilmesi için ayrı bir çalışma yürütüldü.

RTÜK yayın frekansının engellenmesi için Sulh Ceza Hâkimliği'ne başvuruda bulundu. Talep dilekçesinde incelenen yayında terörü destekleyen yayın yapıldığı, kaçak yayınla vergi kaçırıldığı ve bazı şahıslara yönelik ithamlarda bulunulduğu anlatıldı. Talebi kabul eden hâkimlik erişim engeli verirken, şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 2023 yılında adayımız belli kararımız nettir
Can Ataklı: 30 Ağustos Kur'an ile kutlanamaz
Türkiye ekonomisinin 2023-2025 yol haritası Resmi Gazete'de
CHP'li Gürsel Tekin'den çok tartışılacak sözler: HDP''ye bakanlık verilebilir!
Mahir Ünal'dan Beyaz TV canlı yayınında önemli açıklamalar!
HDP'li Semra Güzel'in tutuklanması sonrası Sezai Temelli'den küstah tehdit: Bu memleketi başınıza yıkacağız
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’tan vatandaşa su faturası kazığı! 2 kişilik aileye 5 bin TL fatura!
THY’den İmamoğlu’na 'Yalı' cevabı: İmamoğlu’nun açıklamaları gerçek dışı
Irak'ın kuzeyinde PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi öldürüldü
‘Kız Kulesi yıkıldı’ iddialarına yalanlama
Silivri Cezaevi’ne özel kaçak radyo istasyonu kurmuşlar
Evlat nöbetindeki annelerden 6'lı masaya öfke: Bizden helallik almaya gelmesinler
HDP'li Semra Güzel’in ifadesi ortaya çıktı!
'Reis bize çay ısmarla' isteğini kırmadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da gençlerle buluştu!
Bakan Koca duyurdu! Asistanların nöbet sayısı artık ayda 8 ile sınırlı
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 'Kız Kulesi Restorasyonu' açıklaması
Semra Güzel tutuklandı…
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır Lice'de gençlerle buluştu! PKK bize ne kazandırdı?
Türkiye, Somali'deki terör saldırısını 'en güçlü şekilde' kınadı
Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov istifa ediyor!
Meteoroloji paylaştı! O güne dikkat: İstanbul dahil birçok il için flaş uyarı

Meteoroloji paylaştı! O güne dikkat: İstanbul dahil birçok il için flaş uyarı

Kabine toplanıyor! İşte masadaki kritik konu başlıkları...

Kabine toplanıyor! İşte masadaki kritik konu başlıkları...

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı

ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!