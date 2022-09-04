MHP Genel Başkanı Bahçeli: 2023 yılında adayımız belli kararımız nettir

Seçim buluşmalarına start veren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli Sivas'ta gerçekleşen seçim mitinginde 2023 çalışmalarına resmen başlamış oldu. İşte Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar;'Sivas'ta 'Aday belli, karar net' mitingimize katılan tüm kardeşlerimize şükranlarımı iletiyorum. Gözü olup görmeyen, kulağı olup duymayan, dili olup söylemeyenlere Cumhuriyet Meydanı en güzel cevabı veriyor. Allah sizden razı olsun.2023 yılında yapılacak seçimlerin ilk açık hava toplantısını Sivas'ta yapıyor, kampanyayı buradan başlatıyoruz. 4 Eylül 1919'da Cumhuriyet'e giden yolun ilk adımı nasıl burada atılmışsa biz de benzer bir adım atıyor ve bu defa Cumhuriyetin 100. yıldönümüne yürüyoruz. Yürüdükçe korkakları ürkütüyoruz.2023'e hazır mısınız? Zillete tokata var mısınız? Bu 'EVET'ler her şeye bedeldir. İradeniz önümüzü aydınlatıyor Sivas. 2023 yılında adayımız belli kararımız nettir. Birbirlerine kazık atıp dursunlar. Aday belirleyemeyenler düşmanlarından icazet arayışına koyulsunlar. Biz ne yapacağımızın, ne söyleyeceğimizin bilincindeyiz. Milletimize nasıl bir gelecek vadettiğimiz ortadadır. Gizleyeceki, saklayacak hiçbir şeyimiz yok.Türkiye düşmanlarıyla düşüp kalkanlar bizimle olamaz. Terör örgütleriyle iç içe olanlar bizimle aşık atamaz. Türk ve İslam değerlerine şaşı bakanlar yanımıza bile yanaşamaz.Cumhur İttifakı muzaffer geçmişimizi müstesna bir geleceğe taşımanın ileri atılan bayraktarıdır. Allah'ın izniyle Türkiye hedefe varacaktır. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz kendisinin açık ara farkla seçilmesi ve TBMM'de milletvekili sayısı olarak da çok güçlü bir MHP grubu ve Cumhur İttifakı'nın tecelli etmesidir.Allah şahittir ki başarmaya yemin ettik. Değerli vatandaşlarım. Fikriyatımızı ve siyasetimizi denetim altında tutan sıkı bir Allah korkusu ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Milletimize hizmet aşkıyla yoğruluyoruz.Kılıçdaroğlu valileri, kaymakamları tehdit ediyor. Vatandaşlara borçlarınızı ödemeyin, araba almayın çağrıları yapıyor. Emperyalizmin kılıcını sallıyor. Erdemsizliğin, uçurumun dibinde dolaşıyor. Ne tuhaftır ki diğer zillet ortaklarından hiçbir itiraz duyulmuyor. Altılı ganyanın beş parti başkanı Kılıçdaroğlu'nu mutlaka sorgulamalıdır.Sivas'tan soruyorum; 6 kez toplanmalarına rağmen bir aday için bile uzlaşamayan bir curcunanın Türkiye'ye bir hizmeti dokunabilir mi? Böylesi bir çarpıklık nerede görülmüştür? Eskinin parlamenter sistemi dışında tek bir projeden bahsedemeyen bu ittifak akıl ve siyaset felci yaşıyorlar.