Irak'ın kuzeyinde PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi öldürüldü

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde başarıyla sürdürülüyor.Bu kapsamda yürütülen operasyonlarda, sözde üst düzey yöneticiler teker teker sarı torbaya giriyor.Son olarak Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) nokta atışlarına bir yenisi daha eklendi.Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da gerçekleştirilen operasyonla, bir teröristin daha üstü çizildi.Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden ‘ 'Bedirhan Abi' etkisiz hale getirildi.