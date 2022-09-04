Irak'ın kuzeyinde PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi öldürüldü
Irak'ın kuzeyindeki Sincar’da MİT tarafından düzenlenen operasyonda PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde başarıyla sürdürülüyor.
Bu kapsamda yürütülen operasyonlarda, sözde üst düzey yöneticiler teker teker sarı torbaya giriyor.
Son olarak Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) nokta atışlarına bir yenisi daha eklendi.
Bir teröristin daha üstü çizildi
Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da gerçekleştirilen operasyonla, bir teröristin daha üstü çizildi.
Sözde yönetici öldürüldü
Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden ‘ 'Bedirhan Abi' etkisiz hale getirildi.