CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’tan vatandaşa su faturası kazığı! 2 kişilik aileye 5 bin TL fatura!

Mansur Yavaş seçim propagandalarında 'Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz' dedi ve faturalardan indirim sözü verdi. Ancak koltuğa oturduktan sonra bol keseden attığı vaatleri unuttu. Suya insafsızca zamlar yaptı.Yavaş, Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduğu 2019'dan bu yana suya konutlarda yüzde 352, köylerde yüzde 211, mandıralarda yüzde 536, işyerlerinde yüzde 250 zam yaptı. Başkentte elleri yakan faturalar konuşuluyor. Kime sorsanız dert yanıyor.Bu su faturalarından çok dertliyiz. Bir önceki faturaları 20 ila 60 TL ödemişken şimdi yüksek faturalar gelmeye başladı. Örneğin cami lojmanına gelen bir önceki fatura 130 TL'ydi. Şimdi 2 bin TL'ye yükseldi. Benim faturam bir önceki 56 TL gelmişken şimdi bin 180 TL geldi. 5 bin TL gelen su faturası var. Her ay hayvanımızı mı satacağız? Devlet hayvancılığın önünü açıyor, biz su faturalarını ödeyebilmek için hayvan satıyoruz. Mansur Yavaş'a biz her gün sesleniyoruz sesimiziduymuyor. 130 TL tavuk parası veriyor, 5 bin 400 TL su faturası gönderiyor. Yavaş milleti kandırdı.12 yıldır aynı suyu aynı şekilde aynı oranda kullanıyoruz. Bu şekilde faturayı hiç görmedim. 30-40 TL gelen faturalarımız şimdi niye böyle oldu? Bu ay bin 700 TL fatura geldi. Bu ceza gibi. Mansur Yavaş, köylünün yanında olması gerekirken bizi zor durumda bıraktı. Oy verdiğime rağmen bizi cezalandırdı. Bize söz verdi 'su faturası almayacağım' dedi. Mansur Yavaş'a asla bir daha oy vermem. Gelsin suyu kessinler. Su faturasını ödemeyeceğiz. Ödesem nasıl geçineceğiz? Oy verdiğime pişmanım. Mansur Yavaş 'güneş enerjisi' dedi. Bırakın çivi çakmadı çivi: 5 bin 411 TL su faturası geldi. Evde iki kişiyiz, hamama gelmez bu para. Geçen sene 20 TL gelmişti. 30 TL ödediğimi hatırlamıyorum.Bu kadar yüksek fatura olmaz ki? En fazla 20 TL fatura ödüyordum. Eniştem 1 yıl önce inşaat yaptı, bir sene boyunca 70 TL ödedi. Bu ay 800 TL geldi. Eski düzenimizi istiyoruz. Seyid Ahmet İmir: 66 yaşındayım, ben daha böyle bir dert görmedim. Su faturası en son 3 aylık 130 TL geldi, şimdi 2000 TL geldi. Emekli maaşımla nasıl öderim? Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz. Mansur Yavaş, seçilene kadar söz verdi sonra ortadan kayboldu. Büyükşehir Belediyesi 100 TL et parası verdi, 2000 TL'Sayın Mansur Yavaş Mansur, 'Su insan hakkıdır, nefes almadığımız da nasıl yaşayamazsak su olmazsa da yaşayamayız' demişti. '50 liralık faturayı 15 liraya indireceğiz, suyu kuruşlarla vereceğiz' demişti Köylülerimize su faturaları asgari ücretten daha fazla geliyor. Köylü üretendir, üretim su ile olur Ankaralılar olarak suyu en pahalı kullanan altıncı iliz. Şimdi Mansur Yavaş'a buradan sesleniyorum. O sözleriniz oy alana kadar mıydı? Sayın Mansur Yavaş, Kızılırmak suyunu Balalı köylülerimize verecektiniz, üretim artacaktı. Ankaralı ucuz ürün yiyecekti. Üretimi değil içecek suyuna ulaşmakta sıkıntı yaşanıyor. Köyde oturan vatandaşlarımız evlatlarından yardım talep etmişler, su faturalarını çocukları ödedi. İlk defa böyle bir fatura görülüyor. 'Bundan sonra bahçemi ekmeyeceğim ve hayvanlarımı satacağım' diyen köylüler var.' Erdinç Türker (Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi): Sayın Mansur Yavaş seçim öncesi özellikle kırsaldan çok fazla su parası alınmasına karşı olduğunu söylemesine rağmen köylünün hali ortada. Koyunlarını süt ineklerini satıp su parası ve abonelik işlemlerine vermesi düşündürücü. Bu vaatlerle seçimi kazanıp sözlerini yerine getirmemesi Ankara halkının dikkatinden kaçmayacak. Hani sosyal belediyecilik nerede? Söz verdiği Ankara Polatlı arası içme suyu hattı ne zaman devreye girecek?'KONUT: (KONUTTAKİ ZAM ORANI YÜZDE 149,4 İLA YÜZDE 352,4)2019 Mart: 5 lira4 Ağustos 2022: (0-15 metreküp aralığı): 12 lira 47 kuruş(16-30 metreküp aralığı): 17 lira 52 kuruş(30 metreküp üzeri kullanım): 22 lira 62 kuruş---------------------------------------------------------------İŞYERİ: (İŞYERLERİNDE ZAM ORANI YÜZDE 150,35)2019 Mart: 12 lira 71 kuruş4 Ağustos 2022: 31 lira 82 kuruş---------------------------------------------------------------KÖYLER: (KÖYLERDE ZAM ORANI YÜZDE 211,7)2019 Mart: 1 lira4 Ağustos 2022: 3 lira 117 kuruş---------------------------------------------------------------MANDIRA (KÖYLER) (MANDIRALARDA ZAM ORANI 536,4)2019 Mart: 2 lira 5 kuruş4 Ağustos 2022: 15 lira 91 kuruş(Fiyatlara KDV eklenmemiştir)Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu dönemde iş yerlerindeki su faturalarında indirim yapacaklarını savunarak, 'Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz' iddia etmişti. Yavaş, söz konusu açıklamayı 22 Şubat 2019 tarihinde yaptı.Mansur Yavaş, seçimlerinden önce su zammın çok düşük olacağını iddia etmiş ve 'Su parasını tayin ederken, maliyet atı çok cüzi karla vermeye devam edeceğiz. Musluktan içirebilecek hale geleceğiz. Bugün yardım alan ailelere 100-120 lira su parası geliyorsa, şimdi bu 50 liraya düşecek. Yardım alan ailelerin 50 lirası elde kaldı. Onlar farkında değiller. 50 lirayla aileler çocuklarına 1-1.5 kilo et alıyorlar, süt alıyorlar, çocuklarına bot ve giyecek kaban alıyorlar. 50 liranın önemi o kadar çok ki yardım alan aileler arasından' iddiasında bulundu.'ASKİ'ye zam yapmamak suretiyle halkın içmek zorunda kaldığı suya yüklenmeyeceğiz. Köylerde su parasını iki üç kuruşa indiriyoruz.''Köylerde su parasını iki üç kuruşa indiriyoruz. Ben diyorum ki köylere zaten bizim hakkımız yok. Iki üç kuruşun suyu verelim.''Sizin su paranızı azaltacağız. Ki sıfır beş kuruşa düşürdük. Güneş enerjisiyle de donatacağız. Yeter ki siz köylerde ücretsiz yaşayın.'Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmiş ve 'Sen önce elindeki büyükşehir belediyelerinde vatandaşa verdiğin sözleri yerine getir. Su paraları nasıl söz verilmişti. Şimdi su paraları nerelere indirildi? Öyle mi? Yoksa çıkarıldı. Şu anda vatandaş su paraları konusunda ciddi sıkıntılar içerisinde mi? İçerisinde. Ücretlerde, otobüs ücretlerinde vesaire sıkıntı içinde mi? İçinde. Bunların sözünü nasıl vermişlerdi seçim meydanlarında? Farklı vermişlerdi. Ama şimdi geldikleri yer neresi? Ortada' ifadelerini kullandı.