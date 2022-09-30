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SSB İsmail Demir açıkladı! 3 Bayraktar TB2 daha teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 3 Bayraktar TB2 insansız hava aracının (İHA) Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edildiğini bildirdi.

Ekleme: 30.09.2022 - 17:28 Güncelleme: 30.09.2022 - 17:29 / Editör: Ozge Selin
SSB İsmail Demir açıkladı! 3 Bayraktar TB2 daha teslim edildi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yeni BAYRAKTAR TB2 teslimatlarının yapıldığını duyurdu.

Demir, sosyal medya hesabından, Bayraktar TB2 İHA'nın görüntülerinin yer aldığı video paylaştı.

Paylaşımında, 'Güvenlik güçlerimizin gökyüzündeki gözcülerinin sayısını artırıyoruz.' ifadesini kullanan Demir, son olarak 3 Bayraktar TB2 İHA'yı Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettikleri bilgisini verdi.

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