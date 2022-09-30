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Dışişleri Bakanlığı Afganistan’daki terör saldırısını kınadı

Afganistan'ın Başkenti Kabil'de bir eğitim kurumunu hedef alan terör saldırısı hakkında bir açıklama yayınlayan Türkiye Dışişleri Bakanlığı, insanlık dışı terör eylemini en güçlü şekilde kınadıklarını ifade etti.

Ekleme: 30.09.2022 - 15:42 Güncelleme: 30.09.2022 - 15:43 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanlığı Afganistan’daki terör saldırısını kınadı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Başkenti Kabil'de bir eğitim kurumunu hedef alan terör saldırısı hakkında bir açıklama yayınladı.

Bakanlık, "Afganistan'ın başkenti Kabil'de bugün (30 Eylül) bir eğitim kurumuna yönelik terör saldırısında, öğrenciler dâhil, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir" dedi.



"KINIYORUZ"

Bakanlık açıklamasına şöyle devam etti: "İnsanlık dışı bu terör eylemini en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları ile kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
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