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CHP Adana İl Başkan Yardımcısı Güven Özdemir'den engelli avukata iğrenç taciz mesajı!

CHP Adana il yönetiminde başkan yardımcısı avukat Güven Özdemir, engelli avukat A.B.E. hakkındaki taciz mesajını başkası yerine yine A.B.E.’ye attı. Hatalı gönderim, Özdemir’in tacizini ifşa etti. Özdemir, tekerlekli sandalyedeki genç avukatın sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla ilgili yazdığı "Lan engelli ha bu, seversin tekerlekli sandalyede" şeklindeki çirkin mesajı yanlışlıkla genç kızın kendisine gönderdi.

CHP Adana İl Başkan Yardımcısı Güven Özdemir'den engelli avukata iğrenç taciz mesajı!
Ekleme: 30.09.2022 - 09:26 Güncelleme: 30.09.2022 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
CHP Adana İl Başkan Yardımcısı Güven Özdemir'den engelli avukata iğrenç taciz mesajı!
CHP Adana il yönetiminde başkan yardımcısı olan avukat Güven Özdemir'in, engelli kadın meslektaşına yönelik çirkin tacizi 'tesadüfen' ifşa oldu.
CHP Adana İl Başkan Yardımcısı Güven Özdemir'den engelli avukata iğrenç taciz mesajı!

Özdemir, tekerlekli sandalyedeki genç avukatın sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla ilgili yazdığı 'Lan engelli ha bu, seversin tekerlekli sandalyede' şeklindeki çirkin mesajı yanlışlıkla genç kızın kendisine gönderdi. Hakkında yazılan yorumu okuyan engelli avukat A.B.E. neye uğradığını şaşırdı. Genç avukat yazıyı sosyal medyada paylaşarak Özdemir'i ifşa etti.

Sabah'ta yer alan habere göre, açıklamalarda bulunan A.B.E., 'Kaza geçirdiğim için 3 yıldır zorlu bir süreçten geçiyorum. Yapılan hoş değil ve terbiyesizlik. Kendisini tanımam. Suç duyurusunda bulundum' dedi.

CHP Adana İl Başkan Yardımcısı Güven Özdemir'den engelli avukata iğrenç taciz mesajı!

Konuyla ilgili 'Ben değil, telefonumu ele geçiren hacker'lar göndermiş' diyen Özdemir ise parti yönetimi tarafından istifa ettirildi. CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın oğlunun yakın arkadaşı olan Özdemir'in nikâhını Karalar kıymıştı.

A.B.E., mezuniyetine sadece 4 gün kala 6 Haziran 2019'da geçirdiği trafik kazası sonucu felç geçirip tekerlekli sandalyeye mahkûm kalmıştı.

A.B.E., hayata küsmek yerine adeta dört elle sarılarak avukatlığa adım attı.


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CHP Adana İl Başkan Yardımcısı Güven Özdemir'den engelli avukata iğrenç taciz mesajı!
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