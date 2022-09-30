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19. ve 20. dönem Adana Milletvekili Veli Andaç Durak, hayatını kaybetti

Türk siyasetinin önemli isimlerinden, 19. ve 20. dönem Adana Milletvekili olarak görev yapan Veli Andaç Durak, hayatını kaybetti.

Ekleme: 30.09.2022 - 10:36 Güncelleme: 30.09.2022 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
19. ve 20. dönem Adana Milletvekili Veli Andaç Durak, hayatını kaybetti
Türk siyasetinin önemli isimlerinden, 19. ve 20. dönem Adana Milletvekili olarak görev yapan Veli Andaç Durak, hayatını kaybetti. Acı haberi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik duyurdu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından baş sağlığı mesajı paylaşarak, '19. ve 20. dönem Adana Milletvekili Veli Andaç Durak'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun.' dedi.

VELİ ANDAÇ DURAK KİMDİR?

Veli Andaç Durak, 1940 yılında Adana'nın Karaisalı ilçesinde dünyaya geldi.

İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi. YSE 6. Bölge Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şefliği, Adana Beden Terbiyesi Gençlik ve Spor Bölge Müdürlüğü, XIX., XX. Dönem Adana Milletvekilliği ile TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Adana Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Aytaç Durak'ın kardeşidir.
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