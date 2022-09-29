Kraliçe Elizabeth'in ölüm nedeni belli oldu

8 Eylül'de İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde yaşamını yitiren Kraliçe 2. Elizabeth'in ölüm sebebi açıklandı. Geçen hafta toprağa verilen Kraliçe 2. Elizabeth'in ölüm belgesi bugün kamuoyu ile paylaşıldı.96 yaşında yerel saatle 15.10'da yaşamını yitiren Kraliçe Elizabeth'insebebiyle öldüğü duyuruldu. Yaklaşık bir asra tanıklık eden Kraliçe 2. Elizabeth'in ölüm raporunu doktor Douglas James Allan Glass'ın hazırladığı açıklandı.70 yılı aşkın bir süredir tahtta olan Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü sonrasında tahtaçıkmıştı.