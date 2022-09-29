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Beyaz Gazete
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Kılıçdaroğlu'nun kılavuzu yine PKK: Devlete değil onlara inanıp teröristin DNA raporunu istedi!

Mersin'de PKK'lı teröristlerin polisevine düzenlediği hain saldırıda Zozan Tolan kod adlı terörist Dilşah Ercan öldürüldü. PKK terör örgütü, Ercan'ın saldırıda ölmediğini öne sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da benzer bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, partisinin 'mağdur gazeteci' olarak lanse ettiği teröristin saldırıyı gerçekleştirmediğini ima ederek DNA raporu istedi.

Kılıçdaroğlu'nun kılavuzu yine PKK: Devlete değil onlara inanıp teröristin DNA raporunu istedi!
Ekleme: 29.09.2022 - 22:57 Güncelleme: 29.09.2022 - 23:14 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'nun kılavuzu yine PKK: Devlete değil onlara inanıp teröristin DNA raporunu istedi!
Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan polisevine 26 Eylül'de saldırı gerçekleştiren iki terörist öldürüldü. Öldürülen teröristlerden birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu tespit edildi.

Terör örgütü PKK, saldırıyı üstlenen bir açıklama yaptı. Örgütün açıklamasında öldürülen teröristler arasında Dilşah Ercan'ın bulunmadığı öne sürüldü.

Kılıçdaroğlu'nun kılavuzu yine PKK: Devlete değil onlara inanıp teröristin DNA raporunu istedi!

PKK'DAN SONRA AYNI AÇIKLAMA KILIÇDAROĞLU'NDAN

PKK'nın bu açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da benzer bir söylemde bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, partisinin geçmişte hazırladığı 'tutuklu gazeteciler' raporunda 'mağdur gazeteci' olarak nitelendirdiği terörist Ercan'ın saldırıyı gerçekleştirmediği imasında bulundu.

Devletin değil terör örgütünün açıklamasına itimat eden Kılıçdaroğlu, 'Çıkın ve teröriste ait DNA raporunu açıklayın' dedi.
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