Hudut birlikleri 2 kişinin yasa dışı geçişini önledi

Hudut birliklerinin terörle mücadelesi devam ediyor...Yurt içi ve sınır bölgelerinde teröre geçit vermeyen Mehmetçik, yasa dışı yollarla ülkemize geçmek isteyen 2 kişiyi yakaladı.Şahıslardan birinin terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan birinin PKK/YPG-PYD'ye mensup terörist olduğu belirlendi.'