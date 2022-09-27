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Mersin'deki hain saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin kimliği belli oldu

Mersin’in Mezitli ilçesindeki polisevine saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin kimliği belirlendi. İçişleri Bakanlığı, teröristlerden birinin 'Zozan Tolan' kod adlı Dilşah Ercan olduğunu açıkladı.

Mersin'deki hain saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin kimliği belli oldu
Ekleme: 27.09.2022 - 09:11 Güncelleme: 27.09.2022 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
Mersin’in Mezitli ilçesindeki polisevine dün akşam saat 22.45 sıralarında 2 kadın terörist tarafından saldırıda bulunuldu, saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist, etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliği ile ilgili yapılan çalışmalarda, birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu belirlendi.


Teröristin; PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin’den katıldığı, Irak’ın kuzeyi, Kandil’de eğitim aldığı ve örgütün - sözde- özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Ayrıca, terörist hakkında metropollerde eylem amaçlı gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığı şeklinde istihbari bilgilerin bulunduğu belirlendi.
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