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Beyaz Gazete
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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Mersin’deki terör saldırısına kınama

1 polisin şehit olduğu polisevine yönelik saldırıyı kınayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'yı anmadan “Terörü bir kez daha lanetliyorum” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Mersin’deki terör saldırısına kınama
Ekleme: 27.09.2022 - 13:00 Güncelleme: 27.09.2022 - 13:14 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Mersin’deki terör saldırısına kınama
Mersin'in Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine, PKK'lı iki kadın terörist tarafından dün akşam saat 23.00 sıralarında saldırı düzenlendi.

Lüks otomobil ile polisevinin önüne gelen PKK'lı iki kadın terörist, uzun namlulu silahlarla nizamiye kulübesinde nöbet tutan polislere ateş açtı.

Çatışma çıktı, teröristler kendini patlattı
Polislerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Patlama ve silah sesleri bölgede endişe yaratırken, açılan ilk ateş sırasında polisevi önünde nöbet tutan 2 polis yaralandı.

Çatışmada yaralanan ve kaçamayacaklarını anlayan iki kadın terörist ise sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlattı.

Bomba imha edildi
Güvenlik güçlerinin polisevi çevresinde yaptığı incelemede ise içerisinde bomba bulunan bir başka çanta ise uzman polisler tarafından imha edildi.

Çatışma sırasında evinin balkonunda oturan bir kadın, vücuduna isabet kurşunla, 2 kişi ise patlama sırasında yüksekten düşerek yaralandı.

Hastaneye kaldırılan sivillerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polislerden biri şehit düştü
Saldırı sırasında açılan ilk ateşle yaralanan ve durumu ağır olan polis memuru Sedat Gezer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Diğer yaralı polis memurunun ise ameliyatının başarılı geçtiği bildirildi.

Kılıçdaroğlu: Terörü bir kez daha lanetliyorum
Türkiye'nin yüreğine acı düşüren kalleş saldırı ile ilgili CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu da bir taziye mesajı yayınladı.

Twitter'dan şehidin ailesine başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, şunları yazdı:

“Mersin'de polisevine yönelik alçakça düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memurumuza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralanan polis memurumuza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor; terörü bir kez daha lanetliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!”

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Mersin’deki terör saldırısına kınama

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