  • USD: 18,43 - 18,46
  • EURO: 17,79 - 17,82
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP’li başkan terör saldırısı hakkında dezenformasyon yaptı, tepki yağdı!

CHP Akdeniz Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahman Erden, terör örgütü PKK mensubu iki teröristtin Mersin Mezitli ilçesindeki Polisevine yönelik gerçekleştirdiği saldırı hakkında sosyal medyadan dezenformasyon yaptı. Bir ses kaydına dayandırdığını iddia ederek saldırıyı bir kadın polisin cinnet geçirmesi sonucu yaşandığını yazdı. Erden, hain terör saldırısının gerçekleştiği anda sosyal mecralarda dolanan ses kaydını teyit etmeden paylaştığını iddia ederek özür diledi. Ancak sosyal medyadan tepkiler dinmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Özrün kabahatinden beter CHP’lilerin ağzında PKK’ya lanet okumak çok mu zor 3-5 oy için yaptıklarınızdan ben utanıyorum, yazıklar olsun” dedi. İşte o tepkiler

CHP’li başkan terör saldırısı hakkında dezenformasyon yaptı, tepki yağdı!
Ekleme: 27.09.2022 - 12:17 Güncelleme: 27.09.2022 - 12:30 / Editör: Ozge Selin
CHP’li başkan terör saldırısı hakkında dezenformasyon yaptı, tepki yağdı!
Mersin'in Mezitli ilçesindeki Polisevine yönelik dün gece 22.45 sularında terör örgütü PKK'ya mensup iki terörist tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi, uzun namlulu silahlarla ateş açan teröristler bir polisi şehit etti, bir polisin ise yaralanmasına neden oldu. Polisler ise karşı saldırıya geçti ve teröristleri etkisiz hale getirdi.

SOSYAL MEDYADAN DEZERFORMASYON YAPTI

Sosyal medyada ise teröristlerin saldırısıyla ilgili olarak dezenformasyon içeren paylaşımlar yapıldı. Bu paylaşımlardan birini ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akdeniz Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahman Erden yaptı. Erden resmi Twitter hesabından, 'İddia edilen bilgiye göre olayı gerçekleştiren kadın polismiş. Cinnet geçirmiş ve çevreye el bombası atmak suretiyle ateş açmış' diye yazdı.
Bu yazdıklarından sonra Erden'e sosyal medyadan büyük tepki gösterildi.

CHP’li başkan terör saldırısı hakkında dezenformasyon yaptı, tepki yağdı!

SONRA ÖZÜR DİLEDİ AMA…

Erden, gelen tepkiler sonrası sosyal medya hesabından paylaşımıyla ilgili bir özür mesajı yayınladı. Erden şunları söyledi: 'Hain terör saldırısının gerçekleştiği anda sosyal mecralarda dolanan ses kaydını teyit etmeden paylaştığım için Polis Teşkilatından ve Türk Milletinden özür dilerim. Şehidimize Allah'tan rahmet yaralı polisimize şifa diliyorum. Mersin'imizin ve ülkemizin başı sağ olsun.'

TEPKİLER DİNMEDİ: 'ÖZRÜ KABAHATİNDEN BETER!'

Sosyal medyadan Erden'in yazdıklarına tepki gösterenlerden biri olan Hasan Alagöz isimli vatandaş 'Özrün kabahatinden beter CHP'lilerin ağzında PKK'ya lanet okumak çok mu zor 3-5 oy için yaptıklarınızdan ben utanıyorum, yazıklar olsun' yorumunda bulundu.

'HABERİ ANLIK DAĞDAN MI PENSİLVANYA'DAN MI ALIYORSUNUZ?'

Bünyamin Kılıç ise 'Bu özürle olacak iş değil devlet yapacağını yapar umarım en şiddetlisinden' derken, Gülseren Salçın, 'Haberi anlık Dağdan mı Pensilvanya'dan mı alıyorsunuz?' sorusunu yöneltti.

'ACIMIZI YAŞAMAYA FIRSAT BİLE VERMİYORLAR'

Sedat Elibol isimli sosyal medya kullanıcısı ise Erden'e 'Şehidimize içimiz yanıyor, acımızı yaşamaya fırsat bile vermiyorlar. Ama kinimiz de nefretimiz de diri. Bunlar unutulmayacak, illa bir hesap günü var' ifadelerini kullanırken, Mehmet Ali Tozbay, 'Şu provokatöre gereği yapılmayacak mı sevgili Emniyet?' diye sordu.

'İŞLEM BAŞLATILMALI!'

İsmet Aydın ise 'Şanlı polisimize iftira atan toplumu bilinçli bir şekilde galeyana getirmeye çalışan bu şahısın özrü kabul edilemez! Bunlar Mersin'de PKK'nın uzantılarıyla kucak kucağa oturdukları için yaralarına tuz basılmış gibi ciyaklamış! İşlem başlatılmalı!' ifadelerini kullandı.

'TERÖR SALDIRISINI BİLE POLİSİMİZE YIKMAYA ÇALIŞMIŞ'

Ayşe Hatun, Erden'in yazdıklarını tepkisini 'Bunlara iyi bakın, Atatürk'ün partisi dediğiniz Adamlara iyi bakın. Terör saldırısını bile polisimize yıkmaya çalışmış. Sonra özür dilemiş miş. Yalan, algı, çirkef' diyerek gösterirken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bahçelievler Şirinevler Mahalle Başkanı Zafer Bayhan ise Erden'e tepkisini şöyle dile getirdi: 'Bu şahıs CHP Akdeniz Gençlik kolları başkanı!!! CHP çıtayı bir kademe daha yükseltti ve Terör Örgütü HDP/PKK'nın gerçekleştirmiş olduğu eylemlerin üzerini kapatmaya başlamışlar…'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Avcılar Belediyesi'nde grev kararı
Yunanistan ve ABD'ye nota: İki ülkeden peş peşe açıklamalar! Yunan basını karıştı
CHP'den skandal; Mersin'deki teröriste 'GAZETECİ' dediler
CHP’li başkan terör saldırısı hakkında dezenformasyon yaptı, tepki yağdı!
Ekrem İmamoğlu'nun 'Antik Roma Hipodromu' projesine AK Parti'den sert tepki: Hayali bile ihanettir
EYT çalışması tamamlandı! Bakan Bilgin kesin tarihi açıkladı
Bakan Kurum açıkladı: Orta gelir grubu için yeni konut kampanyası geliyor
6'lı masada bir kriz daha! Bakanlık kavgası alevlendi
ABD'li sözcüden pişkin açıklama: Yunanistan'a asker yığınağı yapmak tartışılamazmış
Mersin'deki hain saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin kimliği belli oldu
Konser araçlarının depoları vatandaşın cebinden! Belediye çalışanının paylaşımıyla ortaya çıktı
Mersin'de polisevine kalleş saldırı! 2 polis yaralandı...
HDP'li Pervin Buldan'dan skandal sözler! Yunanistan'ı savundu, CHP ile sözde 'Kürdistan ittifakı' kurmak için çalıştıklarını söyledi
HDP'li Hasip Kaplan! 'İstersem randevu almadan Akşener'e kahvaltıya giderim'
Macaristan Başbakanı Orban: Avrupa kendi ayağına kurşun sıktı!
İBB’ye Antik Roma Hipodromu tepkisi! Bazı hayallerin kurulması ihanettir
ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye gözdağı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçi ve öğrencilere müjde​...
Rusya, ABD'nin gizli bilgilerini ifşa eden Snowden’a vatandaşlık verdi!
Meteoroloji saat verdi ve uyardı: Sağanak yağmur geliyor

Meteoroloji saat verdi ve uyardı: Sağanak yağmur geliyor

Sapık okul müdüründen yardımcısına cinsel taciz: Ben senin tazmanya canavarınım!

Sapık okul müdüründen yardımcısına cinsel taciz: Ben senin tazmanya canavarınım!

Emir bebek eşcinsel aileden alındı

Emir bebek eşcinsel aileden alındı

Yaz havası geri geliyor: Sıcaklıklar altı derece birden artacak

Yaz havası geri geliyor: Sıcaklıklar altı derece birden artacak

2022'de Android 13 güncellemesi alacak Samsung modelleri

2022'de Android 13 güncellemesi alacak Samsung modelleri

Tesla, insansı robotunu 30 Eylül'de sergileyecek

Tesla, insansı robotunu 30 Eylül'de sergileyecek