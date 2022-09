Bakan Kurum: Geri dönüşüm oranımız şu an yüzde 13'ten 27'ye çıktı

İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Projesi kapsamında yüzde 27'ye ulaşan geri dönüşüm oranını, 2035'te yüzde 60'a çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İLBANK Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuştu.



Bakan Kurum, Sıfır Atık Projesi kapsamında yüzde 27'ye ulaşan geri dönüşüm oranını, 2035'te yüzde 60'a çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.



İlk kurul toplantısında, 2053 hedefleri doğrultusunda Ulusal Katkı Beyanı'nın güncellenmesi gerektiğini ele aldıklarını hatırlatan Kurum, bu kapsamda yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunacaklarını söyledi.



Bakan Kurum, "Ulusal kalkınma hedeflerine, ülkemizin gelişmesine, büyümesine, istihdamına katkı sağlayacak şekliyle Ulusal Katkı Beyanı'mızı da güncelleyeceğiz. Kasım ayına kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Kasım ayında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Ulusal Katkı Beyanı'nı güncelleyecek çalışmayı neticelendirip açıklamamız hususunda adımlarımızı atıyoruz." dedi.



Bakan Kurum, iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum çalışmalarını, Bilim Kurulu, tüm bakanlıklar ve üniversitelerle, seferberlik anlayışıyla yürütmek istediklerini dile getirerek, "Bu seferberlik sözde değil. İklim değişikliğiyle mücadele ve uyum çalışmalarını, ülkemizin bundan sonraki sürecinde, her meslek dalını ilgilendiren, önceliklerin verilmesi gerektiği bir konu olarak görüyoruz. Bu farkındalığı, tüm sektörlerimizle birlikte, toplumun tüm kesimleriyle paylaşarak netice almak en büyük arzumuzdur." diye konuştu.



İklim değişikliğinin, Türkiye ve dünyadaki etkilerine işaret eden Kurum, kuraklığın beraberinde getirdiği su ve gıda krizinin de dünya ve gelecek adına büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Murat Kurum, şunları kaydetti:



"Bu noktada bizlere düşen, bu sürece ilişkin tedbir almaktadır. Ülkemiz Akdeniz havzasında yer alan bir ülke ve dolayısıyla biz de afetlerle sıklıkla karşı karşıya kalıyoruz. Afetlere karşı, tüm bakanlıklarımız, kurumlarımız ve belediyelerimizle büyük bir koordinasyon içerisinde bu çalışmaları yürütüyoruz. İçişleri Bakanlığımız ve AFAD ile afet öncesi risk yönetiminde aldığımız tedbirlerle can ve mal kayıplarını minimuma indirecek bir adım attığımızı da sahada bilfiil görmüş olduk. Bugün bütün yağış ve sellerde, öncesinde erken uyarı sistemiyle gerek Tarım ve Orman Bakanlığımızın gerek Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün sistemleriyle AFAD'ımızla vatandaşlarımızı sarı, kırmızı, turuncu kodlarla uyarmak suretiyle can ve mal güvenliğini emniyet altına alacak çalışmaları yapıyoruz. En az zararla atlatmak hepimizin faydasınadır."



"ŞEHİRLERİMİZİN ALTYAPISINI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUMLU HALE GETİRMEK ZORUNDAYIZ"



Bakan Kurum, tüm bakanlık ve belediyelerle, şehirlerin altyapısını iklim değişikliğine uyumlu hale getirmek zorunda olduklarının altını çizerek, şöyle konuştu:



"Deprem öldürmez, çürük bina, riskli bina öldürür. Dolayısıyla burada da iklim değişikliği, seller, kuraklık, heyelan gibi afetlere karşı şehirlerimizin altyapılarını güçlü hale getirmek mecburiyetindeyiz. Çünkü afet öncesinde 1 liraya yapacağınız iş, afet sonrasında maalesef 10 katına yapılmak zorunda kalınıyor. Dolayısıyla bu tedbirleri almak, bizim için çok çok önemli diye düşünüyorum. Bunu da bugün Koordinasyon Kurulu'nda yine bir karara bağlayıp, bu noktada atılacak adımları gerek yereldeki gerek ulusaldaki iklim değişikliğine uyum çerçevesinde tüm bakanlıklarımızın bu çalışmaları da yürütmesi önem arz ediyor."



SOSYAL KONUT PROJESİ KAPSAMINDAKİ KONUTLAR



Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında yapılacak konutlara ilişkin de bilgi veren Kurum, "Tüm projelerimizde olduğu gibi bu projemizde de yine sıfır atığa uyumlu, çevreye saygılı, iklime duyarlı, enerji verimli, güçlü yalıtımı olan uygulamalarla konutlarımızı inşa edeceğiz." dedi.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, enerji performansı kötü binaların sayısını azaltarak enerji verimliliğini en üst seviyede tutmayı amaçladıklarını da dile getirerek, şöyle devam etti:



"Isıtmada ve soğutmada karbonsuzlaştırmaya gideceğimiz ve iklim değişikliğinin etkilerini minimuma indireceğimiz binaları tasarlamak zorundayız, yine sanayi kuruluşları, turizm tesislerini tasarlamak zorundayız. Tarımda enerjimizi, mümkünse eğer yenilenebilir enerjiden karşılayacak adımları atmak zorundayız. Daha az suyla daha çok verim alabileceğimiz uygulamaları tercih etmek zorundayız. Bu da aslında bu örneklerden bir tanesi. Bu sayede biz de yapmış olduğumuz binalarda yüzde 30'a yakın oranlarda tasarruf elde edeceğiz. Yine su ve doğal gaz kullanımında da benzer tasarrufları sağlamış olacağız ki bu çerçevede aslında vatandaşlarımız yüzde 30 daha az fatura ödeyebilecek durumdalar."



"BİRÇOK AVRUPA VE DÜNYA ÜLKESİNDEN İYİ DURUMDAYIZ"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, iklim değişikliğine uyum ve koordinasyon konusundaki mücadele eylem planlarında önemli adımlar attıklarını anlatan Kurum, "Birçok Avrupa ülkesinden, dünya ülkesinden iyi durumdayız. Ama bu noktadaki amacımız, gerçekten net sıfır emisyon hedefine ulaşmaktır. Tabii ki katedeceğimiz birçok mesafe ve yol var. Bunu da inşallah hep birlikte atıyor olacağız." şeklinde konuştu.



"İKLİM KANUNU İLE İLGİLİ ÇALIŞMAMIZI TAMAMLADIK"



Bakan Kurum, İklim Kanunu ile ilgili çalışmaları tamamladıklarını belirterek, "Yeni finansman modelleri ve destekleriyle iklim değişikliği ile mücadele noktasında yeni yapılacak yatırımlara finansman desteğinden tutun da emisyonu azaltanların ödüllendirildiği, fazla emisyon üretenlerin cezalandırıldığı bir sistemi hayata geçiriyor olacağız. Bu kapsamda da hep birlikte inşallah yapacağımız altlık, TBMM'deki kanun çalışmasına destek olacaktır." değerlendirmesini yaptı.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Projesi çalışmalarının önemine işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:



"Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz proje çerçevesinde hedeflerimizi güncelledik. Geri dönüşüm oranımız şu an yüzde 13'ten 27'ye çıktı, 2035'te yüzde 60 oranına yükselteceğiz ve hedefimiz, 2053 yılına geldiğinde tüm atıkların dönüştürüldüğü bir süreci değerlendirmek. Bunu yaparken de eğitimin, farkındalığın da çok önemli olduğunu düşünüyoruz."



Çevre ve iklim derslerinin okullarda müfredata eklendiğini hatırlatan Kurum, "Artık çocuklarımız ortaokuldan itibaren çevre ve iklim değişikliği derslerini zorunlu olarak okuyorlar. Bu da aslında farkındalık ve eğitim açısından, çocuklarımızın bu yaştaki bilinci açısından değerli bir hizmet olacaktır. Bunu hep birlikte bir yaşam tarzı haline getireceğiz." dedi.



BALIKESİR, HABİTAT GÜNÜ KUTLAMALARINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK



Bakan Murat Kurum, BM Genel Kurulu kararıyla 1986'dan itibaren ekim ayının ilk pazartesi kutlanan Habitat Günü'nün, bu yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinasyonunda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, 3 Ekim'de Balıkesir'de düzenleneceğini de kaydetti.