  • USD: 18,37 - 18,40
  • EURO: 17,94 - 17,98
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye konuşma uyarısı

2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Kılıçdaroğlu, 6'lı masada sorun çıkmaması için parti yönetiminin nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye konuşma uyarısı
Ekleme: 26.09.2022 - 11:58 Güncelleme: 26.09.2022 - 12:13 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye konuşma uyarısı
Türkiye 2023'te yapılacak seçimlerin havasına girdi...

CHP'nin önderliğinde kurulan 6'lı masada kim aday olacağı tartışmaları sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sürekli dillendiriliyor.

Öyle ki Kılıçdaroğlu da bu yöndeki açıklamaları reddetmeyerek her seferinde Cumhurbaşkanı adaylığı için ön plana çıkıyor.

Geçtiğimiz günlerde de partisine seslenen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, adaylığına da tam destek istemesi sonrası olumlu dönüş alıp elini güçlendirdi.

İzmir'de uyardı
Son olarak Kılıçdaroğlu, partisini Meclis'in açılışı öncesi konuyla ilgili İzmir'de kampa soktu.

Burada süreç ile ilgili partililere talimat veren CHP Lideri, 6'lı masada adaylığı ile ilgili sorun çıkmamamsı için nelere dikkat edilmesini anlatarak şu ifadeleri kullandı;

'Masa ile ilgili konuşurken dikkat'
'Altılı masa ile ilgili konuşmalarınıza çok dikkat edin. Sadece partimizi değil altılı masadaki partileri de dikkate alarak açıklama yapın.

'Gevşemeyin'
Canlı yayınlarda soru sorulabilir, bilgi ile konuşulalım, donanımızı artıralım, dikkatli olun.Kimse gevşemesin, sonuna kadar rehavete kapılmak yok.'
MHP’li Erkan Akçay: EYT, yeni yılın ilk haftası Meclis'ten geçer
İBB tadilatına başladığı üst geçidi kaderine terk etti: Aylardır çalışma yapılmıyor
OECD Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini yükseltti, enflasyon beklentisini düşürdü
Diyanetten, 'müftülere oy toplama talimatı verildiği iddiası'nı içeren haber için suç duyurusu
Nureddin Nebati: Enflasyonu yeneceğiz
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor: İşte pompaya yansıması beklenen rakam
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye konuşma uyarısı
Rusya'da okula silahlı saldırı: En az 9 ölü, 20 yaralı
İtalya'da seçimlerden birinci çıkan Giorgia Meloni bir ilke imza atacak! İşte yeni dönemin şifreleri
THY Körfez'i de Avrupa'yı da solladı! Beş büyükler İstanbul'a yenildi!
Annesini öldürdü, kafasını kesip sokağa attı! Katil sosyal medyada bakın neler paylaşmış...
2013 KPSS ile ilgili FETÖ'cülerden şok itiraf! Çalıntı soruları abdest aldırarak Kuran’a el bastırıp şeref üzerine yemin ettirerek verdiler
Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: Hizmet ihracatı rekor kırdı
Mustafa Varank, Ahmet Davutoğlu'nun en büyük mücadelesini anlattı
TİP'li Sera Kadıgil'den canlı yayında haddini aşan sözler: Diyanet İşleri Başkanlığı ve imam hatip liseleri kapatılsın
Ümit Özdağ'ın adamlarının Soner Çam'ı darbettiği anlar
Pendik'te İETT otobüsünden alevler yükseldi
Kabine Toplantısı kritik kararlar için toplanıyor; EYT'liler, destek ödemeleri ve TOKİ...
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde skandal! Asırlık ağaçları acımadan kestiler
Putin'i kızdıracak teslimat: NASAMS füze sistemleri Ukrayna'ya ulaştı
Bakımevinde dehşet! 20 yaşında genci üzerine oturarak öldürdüler!

Bakımevinde dehşet! 20 yaşında genci üzerine oturarak öldürdüler!

Sapık okul müdüründen yardımcısına cinsel taciz: Ben senin tazmanya canavarınım!

Sapık okul müdüründen yardımcısına cinsel taciz: Ben senin tazmanya canavarınım!

Emir bebek eşcinsel aileden alındı

Emir bebek eşcinsel aileden alındı

Yaz havası geri geliyor: Sıcaklıklar altı derece birden artacak

Yaz havası geri geliyor: Sıcaklıklar altı derece birden artacak

2022'de Android 13 güncellemesi alacak Samsung modelleri

2022'de Android 13 güncellemesi alacak Samsung modelleri

Tesla, insansı robotunu 30 Eylül'de sergileyecek

Tesla, insansı robotunu 30 Eylül'de sergileyecek