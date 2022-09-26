Kağıthane'de 5 katlı binada yangın paniği! Mahsur kalanlar var
Son dakika haberi! Kağıthane Çağlayan'da 5 katlı binanın en üst katındaki tekstil atölyesinde yangın çıktı. İçeride mahsur kalan 5 kişi pencereden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yangını söndürme ve içeridekileri tahliye etme çalışmaları sürüyor.
Kağıthane Çağlayan'da 5 katlı binanın en üst katındaki tekstil atölyesinde yangın çıktı.
KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
İçeride mahsur kalan 5 kişi pencereden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yangını söndürme ve içeridekileri tahliye etme çalışmaları sürüyor.