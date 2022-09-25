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Yakınındaki alt geçidi kullanmadı canından oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 100 metre mesafedeki alt geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan Arif Emul (51), cipin çarpması sonucu metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti.

Ekleme: 25.09.2022 - 15:25 Güncelleme: 25.09.2022 - 15:28 / Editör: Ozge Selin
Yakınındaki alt geçidi kullanmadı canından olduKaza, saat 00.00 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu'nda meydana geldi. Arif Emul, 100 metre mesafedeki alt geçidi kullanmak yerine karayolundan karşıya geçmek istedi. Ancak bu sırada İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde bulunan Muazzam Kadiroğlu(50) yönetimindeki 34 COG 014 plakalı cip, karşıya geçmek isteyen Emul'a çarparak metrelerce sürükledi. Yaralının yardımına koşan diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin dakikalarca kalp masajı yaptığı Emul, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arif Emul, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri incelemede bulunurken, cip sürücüsü Muazzam Kadiroğlu gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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