MasterChef ana kadroya kim girdi? 24 Eylül 2022 MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de yarışma heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 24 Eylül Cumartesi akşamı yedek yarışmacılar ana kadroya girmek için son şanslarını deneyecek. Ana kadroya giren isim merak edilirken yedek yarışmacılar için heyecan sürüyor. İşte detaylar...

TV8 ekranlarında hafta içi her gün 20.00'da yayınlanan MasterChef Türkiye yeni bölüm ile gündeme geldi. Yedek yarışmacılar ana kadroya girebilmek için kuru fasülye pilav yaparak kıyasıya mücadele edecek. Peki, 24 Eylül Cumartesi MasterChef'te ana kadroya giren son yedek isim kim olacak? İşte MasterChef 81. bölümde yaşananlar...MasterChef ana kadroya yedeklerden giren isim Şule oldu.MasterChef'te ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ödül oyununu kazanan takım ise Kırmızı takım oldu.Fatma NurGörkemÇağatayBurakVuralAtike